009820、009815誰更好？專家點「頻繁切換是存股大忌」：累積比尋求最好更重要

又一檔美股科技相關ETF即將開募，元大納斯達克精選（009820），投信官網宣傳資訊讓人目眩神馳，忍不住想買一點。

看完選股策略之後，和大華美國MAG7+（009815）做一對比，兩者前十大成分股占比皆逼近80%，都是高度集中科技巨頭，同質性極高。

009820代表的是機制理性，它透過研發投入、獲利品質等量化因子，冷酷的汰弱留強，相信數據能自動導航，避開衰退的巨人。

而009815則代表了科技巨頭的信仰，它主要鎖定當今最具統治力的七大巨頭，並納入全球半導體心臟台積電ADR，相信大者恆大的資源壟斷力。

面對這兩檔同質性極高的科技尖兵，版主認為，一致性往往比尋求最佳解答更重要，投資很忌諱在好與更好之間擺盪。

009815算是能捕捉很大部分的科技發展紅利，若僅因新產品的篩選邏輯看似更精密就頻繁更換標的，不僅會產生交易成本，更會磨損長線持有的定力。

況且，009815與009820，究竟哪一檔更好、哪一檔最終能勝出還是個未知數，頻繁轉換說穿了就是賭，賭新產品獲勝。

存股的致勝關鍵往往不在於標的的切換，而在於股數的累積。如果你認同龍頭企業的護城河與台積電的不可替代性，守住009815就是最好的策略；如果你渴望一套自動汰弱留強的系統，那麼009820則是理想的工具。

投信為了獲利，必定會不斷發行新產品，但新的不見得比較好、舊的不見得比較差。與其不斷追逐新產品、追逐最佳解答，不如持續累積原持有標的，追求一致性。

認清你的投資靈魂，選定後就守住你的存股方程式。在複利的長跑中，單純與重複，往往勝過頻繁的更換。

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