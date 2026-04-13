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鄭習會放送觀光大禮包！觀光股超過10檔漲停、僅這檔跌停

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
日月潭是國際觀光景點，也是不少陸客必遊景點之一。圖／本報資料照片
日月潭是國際觀光景點，也是不少陸客必遊景點之一。圖／本報資料照片

鄭習會後「觀光大禮包」上桌，盤面資金13日全面點火。中共中央台辦宣布10項惠台措施，其中最受矚目的是「上海、福建陸客來台自由行重啟」，市場同時解讀為兩岸觀光政策轉向訊號，並預期台灣赴陸旅遊「禁團令」有望鬆動，觀光股開盤即爆量衝高，鳳凰（5706）、山富（2743）、燦星旅（2719）、易飛網（2734）等旅行社股全面亮燈，觀光類股指數盤中大漲逾2%，早盤逾10檔觀光股攻上漲停。不過，大略-KY（4804）因接獲櫃買中心通知，連續三年財報遭出具「繼續經營能力存在重大不確定性」意見，將自4月14日起停止買賣，股價跌停。

盤面上，資金明顯鎖定旅行社族群，鳳凰、山富雙雙攻上漲停，燦星旅、易飛網同步亮燈，雲品（2748）、寒舍（2739）等飯店股亦全面走揚。不過法人指出，陸客自由行來台對上市櫃旅行社並非直接受惠，盤面大漲關鍵在於市場預期「禁團令」若鬆綁，將帶動台灣旅客赴大陸團體旅遊快速恢復，旅行社出團業務有望明顯回溫。

市場解讀，此次政策不僅釋出自由行重啟訊號，亦同步推動兩岸空中客運直航正常化，顯示觀光交流鬆綁力道升溫。旅行業者指出，以往大陸多採「團客先行、再開放自由行」模式，此次直接從自由行著手，政策意涵明顯不同，也加深市場對後續台灣赴陸旅遊「禁團令」鬆綁的預期。

學者評估，若以上海、福建自由行優先開放，並逐步擴大至其他城市，初期即可帶動約200億元觀光產值。法人指出，陸客自由行來台將優先挹注都會型飯店與熱門觀光區住房率，並帶動餐飲與零售消費，對飯店股屬於直接利多。

不過法人也提醒，此次政策仍屬訊號釋出階段，實際落地仍須觀察航班恢復、簽證與兩岸互動進度，短線股價反應偏向題材性推升，後續仍須回歸基本面檢視實際出團與營收轉化情況。

航班 兩岸 中共

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