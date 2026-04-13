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國發基金釋股股價跌停 聯合再生：拚成低碳能源供應者
國發基金申讓聯合再生持股，衝擊聯合再生今天股價重挫跌停。聯合再生聲明表示，經營團隊持續致力於將公司打造為全球具高度競爭力的低碳能源供應者。
國發基金10日申讓聯合再生420萬1476股，轉讓有效期間為4月13日至5月12日，預定轉讓後仍持有9457萬3203股。
國發基金釋股衝擊市場信心，聯合再生今天股價表現疲弱，開盤重挫跌停，達17.1元。
聯合再生指出，國發基金為重要股東之一，其依產業創新條例第30條規定，肩負支持新興產業發展的階段性任務，如今投資已呈獲利、階段性任務順利達成。
聯合再生表示，感謝所有股東長期支持，太陽光電產品已穩居國內龍頭，並積極回應全球ESG永續供應鏈的採購需求與趨勢，進一步跨足國際市場，以為全體股東謀取最大利益。
展望未來，聯合再生指出，經營團隊持續致力於將公司打造為全球具高度競爭力的低碳能源供應者。
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