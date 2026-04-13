美國成長股2026獲利成長上看逾兩成 瞄準領頭羊漲升行情

台新投信表示，美國企業憑藉創新能力及產業領導地位，獲利強勁成長，分析師預估，2026年每股稅後盈餘（EPS）成長率達13%，優於歐洲、日本及中國大陸其他三大經濟體；其中，美國成長股的表現尤為出色，彭博美國成長精選75指數EPS預估年增率達26.3%，為標普500指數一倍。美國成長股在獲利勝出，將持續吸引國際資金配置，台新彭博美國成長指數基金於13日開募，讓投資人瞄準領頭羊漲升行情。

台新彭博美國成長指數基金研究團隊表示，AI投資成為企業經營的核心議題，越來越多企業在財報會議提及AI，三年內由20%上升至70%。雲端及大型科技公司持續提高資本支出，預估今年達約6,670億美元，年增62%，AI投資進入加速階段。美國科技巨頭近五年企業盈餘穩健成長，且增速高於股價表現，顯示股價上漲具基本面支撐。

目前科技巨頭如輝達、微軟、亞馬遜、博通、臉書、特斯拉等個股相對標普500之評價，處於過去十年區間低檔，在基本面強勁背景下，具備估值修復潛力，仍將是後市主導美股上攻的要角。

台新彭博美國成長指數基金研究團隊指出，美國小型股獲利預期持續下修，且高槓桿與融資壓力使小型股資產負債表體質較差，在高利率環境下壓力更大，美伊戰爭導致降息延後將不利小型股，短期動能偏弱。

反觀大型科技巨頭持續保持強勁的盈利增長、穩健的資產負債表，並在AI投資的長期趨勢中佔據主導地位。過去十年，美國成長股累積報酬顯著優於大盤及價值股，特別是在近年AI及科技創新驅動下，穩定的盈餘增長使資金大量進一步集中於具備競爭優勢與規模效應的龍頭企業，使成長股領先幅度進一步擴大。