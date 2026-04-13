中東局勢緊張升溫！台股開高急殺約150點 台積電領跌、聯發科抗空

美股上周五漲跌互見，科技股撐盤帶動那指與費半指數收高，台積電（2330）ADR也上漲1.4%。不過，中東地緣政治風險急速升溫，美國總統川普宣布封鎖荷莫茲海峽，美軍將自台灣時間晚間10時起限制進出伊朗港口船舶，伊朗則強硬回應，警告任何接近該海域的軍艦都將遭到果斷反制，促使油、氣價格大幅飆升。

台股13日開盤雖仍小漲5.08點、報35,422.91點，惟在台積電領跌下，大盤指數一度急跌約150點，所幸聯發科（2454）、日月光投控（3711）連袂走強抗空，多空於35,300點關卡展開攻防。

盤面上，五大權值股跌多漲少。台積電開低15元、報1,985元，影響台達電（2308）隨之開低報1,730元、鴻海（2317）開低為200元；但聯發科開高為1,645元、日月光投控開高在415.5元，雙雙大漲逾4%。

類股方面，波陶、觀光、居家生活、油電燃氣、塑化漲幅居前，電腦設備、水泥、資服、金融等走勢相對疲弱。友達（2409）、瑞軒（2489）、群創（3481）等人氣相對旺盛。

回顧台股10日表現，集中市場指數收漲556.67點，報35,417.83點，漲幅1.6%，成交值8,295.38億元。三大法人買超367.65億元，包括外資買超288.08億元、自營商買超122.58億元，投信則轉為調節43.01億元。

法人指出，上周台股收紅且KD、RSI維持多頭排列，MACD紅柱擴大，顯示短中期動能續強，技術面偏多；惟美伊衝突升溫恐引發本周高檔震盪。所幸5日、10日與月線密集於33,500至34,100點區間，具備強勁支撐。隨AI帶動3月營收亮眼，加上本周台積電、大立光（3008）法說登場，基本面仍有撐。操作建議控管持股水位，聚焦高殖利率與AI供應鏈等具防禦與成長題材族群。