美伊談判未果 投顧：台股關注局勢發展及台積電法說

美國與伊朗達成脆弱停火協議，美股10日互有漲跌，美伊後續談判未達成協議。投顧表示，在費城半導體指數連續上攻、外資資金回流，及上市櫃3月營收創高支撐，本週台股指數有望挑戰歷史新高，市場聚焦台積電16日法人說明會。

不過投顧也指出，美伊局勢發展仍為市場關注變數，恐影響投資人追價意願。

美股10日漲跌互見，道瓊工業指數終場下跌269.23點，或0.56%，收在47916.57點；標準普爾500指數下跌7.77點，或0.11%，收在6816.89點；以科技股為主的那斯達克指數上漲80.47點，或0.35%，收在22902.89點；費城半導體指數上漲200.295點，或2.31%，收在8889.828點。

台股10日創下35417.83點收盤新高，外資及陸資買超新台幣288.08億元，連續4個交易日買超，主要加碼電子權值股、市值型ETF（指數股票型基金）和記憶體族群，買超元大台灣50達5.93萬張最多；另回補台積電8159張，已連4買台積電。

富邦投顧表示，美伊暫時停火協議雖有助提振短多信心，但雙邊衝突變數未解，國際油價維持高檔，外在變數仍影響台股表現。