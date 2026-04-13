台積電內外資按讚 上調獲利預估

台積電（2330）本周四（16日）法說會前夕，內外資法人搶先按讚。根據統計，3月下旬以來，國際大行、國內大型法人機構對台積電的投資報告，不僅都維持「買進」、「優於大盤、或「強力看好」等正向評等，更因AI需求強勁，高階製程產能塞爆，首季各月營收陸續創同期新高後，紛紛上調2026年獲利預估。

目前內外資法人對台積電今年每股純益預估，普遍上修到93元至96元之間。目標價方面，國際大行普遍調高到2,400元至2,800元間；國內前三大法人機構上修為2,400元至2,450元。

高盛證券認為，儘管消費性電子疲弱，但被AI需求填補取代，同時，反映AI需求能見度提升，因此將台積電明年資本支出由原預估的650億美元，上調至700億美元，並上修今、明、後年毛利率至64.2%、64.8%、66.5%，同步調高2026年、2027年、2028年每股純益預估至95.2元、125元、165元。

法人圈提前上修台積電後市看法，主因多在於2奈米產能供不應求，訂單甚至排到2028年之後。