美伊談判沒共識牽動台股 預期大盤短線高檔震盪

美國與伊朗在馬拉松協商21小時後，美國副總統范斯12日宣布，雙方未能達成協議，旋即率領美國代表團返美；伊朗也表示這場會談「充斥不信任和懷疑」，暗示中東衝突未降溫。市場專家對此認為，大盤短線將陷入高檔震盪格局，但只要拉回不破31,705點，波段挑戰歷史新高的反彈架構仍將延續。

美伊雙方未能達成協議，美國總統川普隨即也在社群平台轉發一則新聞報導指稱，若伊朗不屈服，川普還有握一張「王牌」：主張美國可比照過去對委內瑞拉的做法，透過海上封鎖掐住伊朗石油出口與經濟命脈。

隨後川普又二度發文表示：「（從現在起）立即生效，世界最精銳的美國海軍，將開始封鎖所有試圖進出荷莫茲海峽的船隻。」

此次談判無疾而終，早在分析師的預期。不過，美伊雙方在會談結束後，都未釋放激烈言論，法人圈多據此認為，台股短線雖有拉回壓力，但在上市櫃公司3月營收創高，台積電（2330）、台達電（2308）等AI供應鏈多交出史上新高的好成績，向下修正幅度不會太深。

富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理黃柏棠、台新投顧總經理黃文清認為，中東會議未果，國際股市短線恐陷高檔震盪，對台股投資人來說，本周後市宜高度觀察國際油價、美元、美債、台積電法說會等四大焦點。

首先，在國際油價走勢上，若是漲勢再起，意味市場對中東前景持較深的疑慮，但若持續橫盤整理或走跌，將有助股市反彈。

其次，關注美國10年期公債殖利率走勢；再者，美元指數的漲跌，將反映全球資金流向。若持續下跌，將有利波段反彈行情延續。

最後，美、台科技股超級法說會將在本周登場，除台積電法說會將在16日召開外，IBM、德儀將在22日，英特爾23日、谷歌29日，微軟、高通、蘋果則在30日登場。隨國際大行陸續上修上季獲利與本季展望，基本面行情將成為本周行情的最有力靠山。