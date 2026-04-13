台股交易制度調整 三個原則

問：為何「信任」成為金融業核心競爭力？大回饋計畫真正想改變什麼？

答：「信任金融」其實在講一件事：過去我們把社會回饋當成有餘力才做，但金融業最核心的價值，本來就來自社會信任與客戶認同。

所以金融大回饋不是附加，而是一種投資，要持續把資源投入在「讓社會更信任你」這件事上，否則在全球流動市場中，客戶隨時可以不選你。

大回饋不能只是董事會最後一個議案，而是要從客戶與社會真正需要什麼出發。它就像企業投資研發、投資人才一樣，是對未來業務的長期布局，不只是捐錢而已。

像永續金融、在地關懷，其實都是在累積信任，讓社會有感，金融業未來推動更多業務才有基礎，形成正向循環。

畢竟金融業是特許事業，能有現在的獲利，不只是經營能力，也來自制度保障，所以回饋社會有其正當性。我們希望把這件事從「被動」變「主動」，今年上半年會提出指引，讓業者知道怎麼做。

問：台股如何走向國際級市場？交易制度會怎麼調整？

答：過去大家常說台股是淺碟市場，但現在其實已經不一樣，外資、本土資金力量都在，市場結構更分散。

台股發展已從淺碟到非淺碟，但要晉級到國際級還有一段路要努力。接下來關鍵不是只有量，而是「質」要提升，包括制度要跟國際接軌，讓市場更有效率、更有競爭力。

我們的核心邏輯很簡單，就是三個原則：公平、透明、安全，再加上尊重市場機制。盡量減少人為干預，讓資訊充分揭露、被市場消化，讓好的公司留下、不好的退場。

資本市場就像一扇窗，我們要把它打開、擦乾淨，讓國際資金看得清楚、進出更順，降低流動成本。

至於制度調整，不管是T+1、交易單位、甚至延長交易時間，我們都在評估，但有一個很重要的前提，就是「效益要大於成本加風險」。不是為了跟風而改，而是改了之後，市場真的會更好。

問：什麼是「三軌金融」？政府如何因應去中心化金融的挑戰？

答：「三軌金融」是從傳統金融、進展到數位金融，現在進入到「去中心化金融」，三個金融制度未來會同時存在，成為全球挑戰和機會，台灣必須要掌握這個機會。

這不是誰取代誰，而是互補、競合、甚至在某些場景下彼此替代。

像傳統金融還是有它的價值，數位金融持續優化效率，而去中心化金融（例如區塊鏈）則提供市場和客戶新的選項。

當這三軌同時運作時，有些地方一定要合作，例如金流體系；但也有競爭，例如穩定幣在跨境支付上，可能就會和傳統金融產生競爭。

未來哪些是合作、哪些是競爭、哪些會互相取代，其實是動態調整的，誰有優勢就會往那邊轉。

這也是為什麼不只金融業要調整，法規也要跟上，虛擬資產業者也需要和傳統金融結合，否則很難做大。

我們的做法，是讓市場跟制度一起往前走，而不是等全部準備好才開始。