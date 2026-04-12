大摩看台積電法說三情境 並將萬潤目標價調到1,280元

台積電（2330）16日將舉行法說，摩根士丹利證券（大摩）提出三種情境，預估台積電第2季營收將季增5-10%、毛利率 64-65%。大摩同時將台積電概念股萬潤（6187）目標價大幅上調86%到1,280元，預期萬潤將受惠於CoWoS、共同封裝光學（CPO）、CoPoS 與系統整合單晶片（SoIC）。

大摩指出，在基準情境（機率約60%），鑑於消費需求與地緣政治的短期阻力，台積電營運與毛利率受到地緣政治緊張及非AI需求逆風的輕微影響，因此不會在法說時上調全年與長期營收目標，但第2季營收仍將季增5-10%、毛利率 64-65%。在這種情境下，台積電股價可望小漲1-2%。

至於樂觀情境（機率約25%），則是台積電預估第2季營收季增超過10%、毛利率高於65%，並將2026年資本支出上調至 560-600 億美元，並且指出不受逆風影響。大摩認為，在這種情境下，台積電股價可望上漲3-5%。

在悲觀情境（機率約15%），台積電第2季營收季增低於5%、毛利率為 63%，並表示若逆風持續，營運與毛利率將面臨嚴重衝擊。在這種情境下，台積電股價恐將下跌6-8%。

大摩預估，台積電今年營收可望成長近30%、資本支出 520-560 億美元；每股稅後純益（EPS）將從去年的66.25元，增加到今年的94.3元、2027年的116.94元、2028年的139.66元。大摩對台積電重申2,288元的目標價及「優於大盤」評等，並且建議逢低時累積部位。

大摩同時將萬潤目標價從688元大幅調高到1,280元，維持「優於大盤」評等，預期萬潤2025-2028 年營收年複合成長率達 31%。大摩以萬潤2027年的預估EPS在34.37元來推算，給予37倍的本益比，相較於CPO同業的50-60倍本益比，評價具備吸引力。