國泰證 App 服務再進化

近期台股行情火熱，多個交易日成交金額突破兆元，屢創歷史新高。市場交易熱度明顯升溫下，投資人原有交易額度已逐漸不敷使用，如何即時調整金額並掌握投資節奏，已成為投資人因應快速變動市場的關鍵。

國泰證券持續深化AI金融服務，推出「30秒即完成線上調額申請」功能，透過AI模型精準預設客戶額度需求，每日通知約3萬多人，轉換率高達兩成，投資人僅需兩步驟即可快速送件，最快5分鐘內便完成審核，彈性因應資金需求、提升整體交易順暢度。

國泰證券以「快速、直覺、不中斷」為核心，投資人可直接透過「國泰證券App」完成簡單的申請程序，若搭配上傳財力證明，最高調整額度可達9,999萬元，全程免臨櫃、免跑分公司，無論市場波動或交易高峰，都能即時因應資金需求。

國泰證券引領AI新世代，透過後端AI模型結合即時數據分析，主動預測客戶潛在額度需求並顯示於申請頁面中，在客戶提出申請前服務即先到位。此外，為讓交易流程更加順暢，國泰證券同步優化App交易流程，於下單介面即時顯示可用額度，並提供易懂的提示資訊，引導客戶迅速完成調整，降低因額度不足而中斷交易的情況，實現真正「無斷點」的交易體驗。

國泰證券「線上調額」服務，反映市場對即時、便利服務的高度需求，透過AI與數據模型分析不同客戶的交易行為，提供差異化資訊，落實「千人千面」的個人化服務。同時，當系統判斷投資人仍有額度上調空間時，主動透過介面提醒，引導用戶提前因應，降低臨時受限的風險。此一作法不僅有助於提升交易效率，也讓數位科技真正融入投資人的日常，展現金融科技深化的應用價值。

展望未來，國泰證券將持續以「AI券商」發展為目標，推動更多貼近投資人需求的智慧金融服務，透過科技驅動服務升級，讓投資人在快速變化的市場中，能以更從容、即時的方式掌握投資機會，實現更高效率的數位金融體驗。