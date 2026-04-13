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就市論勢／先進製程、AI 伺服器 聚焦

經濟日報／ 歐陽渭棠（凱基投信投資長）

盤勢分析

近期美國與台灣陸續公布的核心數據，均透露經濟動能雖然強勁，但成本端壓力正悄然回升，導致市場對美國聯準會（Fed）貨幣政策轉向的預期變得更糾結。

台灣3月製造業PMI（採購經理人指數）從2月的58.5回落至55.4，即便數據顯示擴張速度有所放緩，但細看結構，半導體與AI相關技術新訂單依舊強勁。

不過，受中東衝突影響，供應鏈交貨時間惡化至2022年以來最慢，且投入成本增速為近四年次高，反映供應鏈瓶頸與成本推升型通膨（Cost-pushinflation）可能成為台股企業營運的短期干擾因子。

長期而言，各國持續投入AI基礎設施建置，半導體先進製程、AI伺服器及相關零組件供應鏈，仍將是台灣接單的關鍵支柱，台灣經濟中長期仍充滿強勁的韌性與擴張潛力。

投資建議

面對「通膨風險」與「強勁AI需求」交織的環境，建議聚焦先進製程與具備成本轉嫁能力的產業及業者。

隨著雲端服務供應商（CSP）為優化成本並強化差異化，自研ASIC晶片比重將繼續大幅提升，具備高度技術壁壘的ASIC服務與IP業者不僅受惠於CSP資本支出擴張，且由於專案開發周期長，對短期經濟波動敏感度較低，是理想的防禦型成長股。

此外，在通膨上升隱憂背景下，應避開毛利受壓縮的低階組裝業者，轉向具備議價權的先進製程及關鍵零組件廠商。優先選擇營收占比中，「AI比重>50%」且「營益率持續擴張」的企業，以應對通膨帶來的獲利侵蝕。

美國 半導體 中東

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