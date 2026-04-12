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地緣政治風險降低 法人：本周台股關注台積電法說內容

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台股多頭持續反攻，上周五台股終場收在最高點3萬5417點，法人表示，除了地緣政治風險降低，本周台積電法說內容將是台股表現的關鍵。圖／本報資料照片
台股多頭持續反攻，上周五台股終場收在最高點3萬5417點，法人表示，除了地緣政治風險降低，本周台積電法說內容將是台股表現的關鍵。圖／本報資料照片

美伊戰爭出現曙光，台股多頭持續反攻，上周五台股終場收在最高點35417點，法人表示，地緣政治風險降低，本周台股關注台積電法說內容，有機會展開上攻序曲。

永豐金投顧指出，技術面觀察，加權指數在站上所有均線後持續上漲，帶動月線上彎且周線向上穿過月線，出現所有均線多頭排列，且伴隨成交量放大至8000億以上，格局轉強明確。

此外，地緣政治這個最大不確定因素暫時止穩後，三大法人回補力道鮮明，自2月底以來再度出現三大法人攜手買超態勢，外資中斷連6賣，買超1884.57億元，為今年來單周買超最高金額，自營商也終止連7周站在賣方趨勢，單周回補613.55億元，投信則是推進連續買超周數來到第9週72.64億元，三大法人合計買超2570.76億元。

展望後市，PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，晶圓龍頭大廠法說將登場，挾著首季與單月營收雙雙創高的亮眼表現，3月營收4151.91億元，年增45.2%，首季營收1.1341兆元，年增35.1%，讓市場對於法說內容抱以樂觀期待，也預期資本支出有望持續上修，在晶圓龍頭大廠積極推進先進製程之下，能維持資本支出於高檔，進而帶動設備採購需求，也可望進一步推升大盤指數有所表現。

郭明玉認為，目前美伊戰爭進入停火談判觀察階段，台股順勢大幅反彈，預料具有題材性、成長性之AI相關族群將繼續受到資金青睞，後續油價、台股成交量與晶圓龍頭大廠走勢視為指數走揚重要指標，建議台股投資持續聚焦晶圓代工、封測介面、半導體設備與耗材、特用化學、光通訊、IP、AI伺服器、電子零組件包括電源、散熱、CCL/PCB、 軍工、機械零組件、金融保險等強勢族群。

台股 台積電 美伊戰爭 三大法人 營收

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