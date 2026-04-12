台股周漲2,845點 台積電重回2,000元 多頭行情正式回歸

加權指數10日上漲556點，收在35,417點，成交量8,718億元。籌碼面部分，三大法人買超367.6億元，其中外資現貨買超288億元，期貨淨空單增加1,004口至34,403口；投信賣超43.1億元，自營商買超122.5億元。上周台股上漲2,845點，漲幅8.7%。

永豐期貨指出，上周五盤勢可以明確感受到市場結構已經從整理轉向攻擊，多頭重新掌控主導權的訊號相當清晰，尤其權值股的帶動力道顯著，其中台積電成為整體行情回暖的核心引擎，在前一波回檔消化籌碼與評價壓力之後，資金明顯重新回流，不僅股價重新挑戰關鍵整數關卡，成交量同步放大更是關鍵訊號，代表這不是單純反彈，而是具有延續性的趨勢性買盤。

永豐期貨表示，從籌碼角度來看，大型資金與外資明顯重新站回買方，這種量價齊揚的結構往往意味著波段行情仍在初升段而非末端，不過需要注意的是，雖然趨勢翻多已逐漸確立，但短線在快速拉升之後仍可能出現技術性震盪，特別是整數關卡附近容易出現獲利了結賣壓，因此操作上不宜過度追高，而是應該利用回檔確認支撐的機會進行布局，只要量能維持且未出現明顯爆量長黑破壞結構，整體偏多格局仍將延續。