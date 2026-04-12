快訊

陸釋10項利多 商總：對台灣經濟會有很大幫助

美伊談判破局後首發文！川普暗示仍握1王牌 可能波及中國印度

別只顧食材新鮮度…營養師揭免洗筷、湯匙恐怖污染源 3招教你安心吃

聽新聞
0:00 / 0:00

台股周漲2,845點 台積電重回2,000元 多頭行情正式回歸

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

加權指數10日上漲556點，收在35,417點，成交量8,718億元。籌碼面部分，三大法人買超367.6億元，其中外資現貨買超288億元，期貨淨空單增加1,004口至34,403口；投信賣超43.1億元，自營商買超122.5億元。上周台股上漲2,845點，漲幅8.7%。

永豐期貨指出，上周五盤勢可以明確感受到市場結構已經從整理轉向攻擊，多頭重新掌控主導權的訊號相當清晰，尤其權值股的帶動力道顯著，其中台積電成為整體行情回暖的核心引擎，在前一波回檔消化籌碼與評價壓力之後，資金明顯重新回流，不僅股價重新挑戰關鍵整數關卡，成交量同步放大更是關鍵訊號，代表這不是單純反彈，而是具有延續性的趨勢性買盤。

永豐期貨表示，從籌碼角度來看，大型資金與外資明顯重新站回買方，這種量價齊揚的結構往往意味著波段行情仍在初升段而非末端，不過需要注意的是，雖然趨勢翻多已逐漸確立，但短線在快速拉升之後仍可能出現技術性震盪，特別是整數關卡附近容易出現獲利了結賣壓，因此操作上不宜過度追高，而是應該利用回檔確認支撐的機會進行布局，只要量能維持且未出現明顯爆量長黑破壞結構，整體偏多格局仍將延續。

台積電 台股

延伸閱讀

美伊談判卡關 法人：進展牽動油價及國際股市表現

權王台積電法說行情助攻 台股再飆新高站上35,417點

利多消息不斷 台指期夜盤由黑翻紅

周線翻黑跌1.2% 法人：台股撐盤掩蓋轉弱訊號 修正壓力正在累積

相關新聞

投信瘋搶必買股出列 南電、欣興等這一波漲贏大盤

台股主動式ETF人氣旺，既有的主動式ETF積極擇股操作，新的ETF則蓄勢待發，使投信大舉買超個股成為盤面亮點。統計顯示，波若威、南電、欣興等14檔個股獲投信近五個交易日大舉買超，股價全跑贏大盤。

連年配息金雞 存股族新歡 大立光、信驊等可望同步吸引高息ETF目光

台股近年來企業獲利突飛猛進，賺逾一個股本公司大增，並順應市場期待採取高股息政策，包括大立光、信驊等18檔金雞股，連續八年以上配發至少10元現金股息，預料後市可望成為高股息ETF及存股族青睞焦點。

國安基金13日舉行例行性會議 可望按兵不動

國安基金將於13日召開第1季例行性委員會議，會議將討論國內外政經情勢，並於會後將公布財報，屆時外界可一窺國安基金最新操作績效。市場觀察，隨著台股指數已逼近歷史高點35,579點，加上戰爭訊息對股市影響逐漸鈍化，研判國安基金將維持靜觀其變、按兵不動。

AI高速傳輸需求強勁 法人調高兩檔供應鏈目標價

受惠AI對高速傳輸規格升級趨勢，法人預期2027年1.6T光模組出貨量持續上修，矽光子CPO商機逐步浮現，800G交換器及相關AI加速卡出貨續增，調高智邦（2345）、聯亞（3081）目標價，看好後續評價仍有提升空間。

權王台積電法說行情助攻 台股再飆新高站上35,417點

台股昨（10）日受惠費城半導體指數創高、台積電法說會行情等助威，多頭再下一城，終場漲556點收35,417點，改寫史上收盤新高紀錄，成交量略縮至8,718億元，本周連四日收紅，周線終止連二黑。

這麼多人棄息？ 台積電最後一盤爆5,461張賣單 收1,845元、市值47.8兆

台積電（2330）3月17日將除息，每股配發6元現金股利，除息前最後一個交易日，似是出現棄息賣單，最後一盤爆出5,461張賣單，一口氣拉低10元股價，終場收在1,845元，下跌20元，跌幅1.07%，市值47兆8,455億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。