美伊談判卡關 法人：進展牽動油價及國際股市表現

美國與伊朗在巴基斯坦會談，試圖終結中東戰事，不過截至今天中午為止，雙方談判暫無結果。市場高度關注美伊談判進展，牽動13日國際股市及台股開盤表現。

期貨法人分析，台股上周資金明顯回流，成交量相對放大，10日加權指數創收盤歷史新高35417.83點，上漲556.67點，價量齊揚，代表具延續性的趨勢買盤浮現，大型資金與外資重新站回買方。

法人指出，本周台股能否再上攻挑戰歷史新高，美伊談判能否有積極性結果是重要關鍵，其中荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）可否正常通行，牽動國際油價及國際股市動向。

外媒報導，美國副總統范斯（JD Vance）今天在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德的歷史性和平會談後指出，雙方還沒有達成協議，主要關鍵在伊朗拒絕放棄核子計畫。他表示，美代表團準備離開巴基斯坦。

伊朗國營電視台今天報導，伊斯蘭革命衛隊警告，對任何嘗試通過荷莫茲海峽的軍事艦艇，將「嚴厲」處置。美軍中央司令部先前宣布，有兩艘美國海軍軍艦已通過這一戰略要道，執行清除水雷任務。

市場高度關注美伊談判進展。美股10日漲跌互見，道瓊工業指數終場下跌269.23點或0.56%，收47916.57點；標準普爾500指數下跌7.77點或0.11%，收6816.89點。

那斯達克指數上漲80.47點或0.35%，收22902.89點；費城半導體指數上漲200.295點或2.31%，收在8889.828點。

人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）上漲2.55%收188.63美元；台積電美國存託憑證（ADR）揚升1.4%收370.6美元。

台指期夜盤震盪，終場收35589點，上漲20點；台積電期貨夜盤收2000點，下跌10點。

在台指期淨部位，3大法人10日淨空單增加2104口，淨空單部位152口；其中，外資淨空單增加1004口至3萬4403口。

台股上周大漲2845.4點或8.74%，根據台灣證券交易所統計，上周全體上市公司總市值提升至新台幣115兆5589億元，較前一周大增約9.26兆元。