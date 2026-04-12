永豐投顧：中東戰事不明朗先布局強勢 AI 供應鏈

台積電（2330）4月16日將公布2026年第1季財報及第2季展望，永豐投顧表示，市場關注CoWoS 先進封裝月產能從7萬片增至10萬片的時程確認、AI 營收占比變化、地緣政治對海外擴廠成本的影響評估，以及營收季增率能否上看雙位數，毛利率能否提升至65%，法說會若釋出正面訊號，將進一步推升半導體設備及封裝供應鏈評價。

永豐投顧表示，美伊談判尚未明朗前，可優先於市場仍存在不確定性下布局於強勢AI供應鏈，族群選擇短線看好PCB/載板、半導體設備（先進封裝擴產）、AI邊緣運算族群，並迴避塑化（可能因油價回落而下跌）、建材營造（信用管制 + 餘屋去化壓力）。

永豐投顧表示，股市這段期間將在和談與否的風險中緩步成長。較差情況下，雙方和談破裂，繼續加大打擊力度海峽依然封鎖，戰爭恐向長期發展更難以信任彼此停戰，而伊朗最有效的反擊仍是攻擊周邊美國盟友的能源設施推高美國經濟壓力，而弱能源價格高漲成為長期趨勢，將大幅拖累全球經濟，台股恐將進入拉回盤整或是修正格局，但雙方皆有和談壓力存在，發生機率目前看來並不高。

油價大幅上漲必然或多或少推升3月與4月通膨，而目前看來4月油價仍在高位，物價上漲從原物料區域傳導致終端民生有時間差，因此反應更為顯著的恐在4月公布的數據，因此短期內通膨髓產生的疑慮與風險仍存在，但是台股本波由AI供應鏈強力帶動，因此除非美國巨頭以及CSP業者因過高的通膨導致FED升息推高資金成本下，放緩AI投資腳步，不然台股下跌風險有限，戰爭延續的風險也不需額外擔憂。