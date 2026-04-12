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連年配息金雞 存股族新歡 大立光、信驊等可望同步吸引高息ETF目光

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股近年來企業獲利突飛猛進，賺逾一個股本公司大增，並順應市場期待採取高股息政策，包括大立光（3008）、信驊（5274）等18檔金雞股，連續八年以上配發至少10元現金股息，預料後市可望成為高股息ETF及存股族青睞焦點。

上市櫃公司公布去年財報後，陸續公布股利政策。雖然台股上漲後，壓縮上市櫃公司股息殖利率水準，但中東戰事爆發後，台股行情轉趨震盪，盤面可見部分保守型投資人及避險資金進駐高股息題材族群。

統一投顧董事長黎方國、群益投顧董事長蔡明彥、第一金投顧董事長黃詣庭分析，受惠人工智慧（AI）需求強勁，上市櫃公司2025年稅後純益達4.5兆元，以股息發放率約60%至70%計算，可望配發2.7至3.1兆元現金股利。

根據目前已公告資訊，及法人預估去年每股稅後純益（EPS）、股息發放率等推估，含採取一年一次配息或多次配發股利政策在內，在高獲利公司持續增加下，預計將有115家以上現金股息可望配發逾10元水準。

台新投顧總經理黃文清指出，台股AI、先進半導體相關供應鏈獲利快速成長，帶動高EPS公司家數持續增加，加上公司派心態偏多、帳上現金流量充裕等有利條件，不少公司採取高配息、高股息政策，以滿足股東高度期待。

統計2025年擬發放的現金股利水準，大立光早自2008年起每年配發10元以上股息，已連18年，去年盈餘合計每股配發達80元股息。華碩（2357）擬配42元股息，打平2021年的公司成立來歷史最高紀錄，已連續第16年配發10元以上，排名第二；群聯（8299）去年盈餘合計每股配發23.2元股息，連13年配超過10元。

旭隼（6409）、德麥（1264）、可成（2474）、信驊、鈊象（3293）、寶雅（5904）等，亦連年發放10元股息八至12年間。

中東戰事 大立光 股利

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