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國安基金13日舉行例行性會議 可望按兵不動
國安基金將於13日召開第1季例行性委員會議，會議將討論國內外政經情勢，並於會後將公布財報，屆時外界可一窺國安基金最新操作績效。市場觀察，隨著台股指數已逼近歷史高點35,579點，加上戰爭訊息對股市影響逐漸鈍化，研判國安基金將維持靜觀其變、按兵不動。
國安基金官員指出，例行委員會主要將針對現階段的國內外政經情勢進行詳細分析，雖然近期美伊達成短暫停火，但國際政治瞬息萬變、難以預測，必須持續密切關注這段時間相關的談判消息。
另一方面，隨著台股加權指數10日已重新站回35,000點大關，官員指出，目前台股穩定，而基本面也相當穩健，根據最新統計，3月出口金額突破800億美元，達801.8億美元，年增61.8%，表現強勁；進口金額也將近590億美元，年增38.3%，進出口同步改寫單月新高，顯示基本面沒問題，不過後續得看中東戰爭產生的外溢效果程度，若能盡速結束戰爭，研判就會漸趨穩定。
隨著國安基金已於今年1月12日決議退場，市場認為，目前台股指數已逼近歷史新高點，加上股市已對戰爭訊息鈍化，市場焦點朝向關注台、美重量級科技公司的第1季財報表現，而一般預估AI相關科技企業首季可望繳出亮麗業績，將有利台股往上攻堅，因此研判國安基金將維持靜觀其變、按兵不動。
國安基金自2025年4月9日進場啟動第九次護盤，2026年1月12日宣布退場，此次護盤長達279天，創下史上最長紀錄，護盤期間累計投入122.5億元。國安基金官員也強調，會盡量在不影響股市前提下，進行妥適的退場處理。
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