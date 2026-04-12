投信瘋搶必買股出列 南電、欣興等這一波漲贏大盤

台股主動式ETF人氣旺，既有的主動式ETF積極擇股操作，新的ETF則蓄勢待發，使投信大舉買超個股成為盤面亮點。統計顯示，波若威（3163）、南電、欣興等14檔個股獲投信近五個交易日大舉買超，股價全跑贏大盤。

CMoney統計，依照買超金額排序，投信近五個交易日買超最多的14檔個股為波若威、南電、欣興、貿聯-KY、啟碁、聯電、智邦、頎邦、台光電、宜鼎、穩懋、致茂、雍智科技、廣達，買超金額都超過10億元。

這14檔個股清一色是電子股，以半導體股占四檔最多，其次是電子零組件股、通信網路股各有三檔，電腦及周邊設備、其他電子股則各有二檔；族群涵蓋印刷電路板（PCB）、光通訊、低軌衛星、AI伺服器、半導體製造與檢測設備等，全都受惠於AI需求強勁。

這14檔個股近五日股價漲幅大多超過一成，只有聯電低於一成，但聯電漲幅也超過大盤。特別的是，這14檔個股中，千金股便占了一半。不少千金股擁有技術優勢，營收及展望亮麗，基本面出色，加上股本小，成為投信最近偏愛標的。

從買超金額來看，投信近五日來最愛波若威，買超40.6億元、3,668張，買超力道是外資的十倍以上，並且力壓自營商的賣超，激勵波若威五個交易日飆漲45.5%。波若威屬於矽光子族群，最近股價連漲六日並創歷史新高，一路衝進千金股俱樂部。

其他千金股的表現也都可圈可點。貿聯-KY、智邦、台光電、宜鼎、致茂及雍智科技等六檔個股的近五個交易日漲幅介於10.5~24%，其中有四檔股價在上周五（10日）創歷史新高，即貿聯-KY、智邦、台光電及雍智科技。

中東戰火稍緩，台股趁勢大漲創歷史新高。理柏統計顯示，今年以來，除主動式ETF打敗大盤外，台股共同基金表現也很優異，逾九成擊敗大盤，可見選股精準。法人指出，投資人可以注意投信最近買超個股，在強勢族群中挑出基本面強且展望優的個股，作為選股參考。