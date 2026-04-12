聽新聞
0:00 / 0:00

投信瘋搶必買股出列 南電、欣興等這一波漲贏大盤

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股主動式ETF人氣旺，既有的主動式ETF積極擇股操作，新的ETF則蓄勢待發，使投信大舉買超個股成為盤面亮點。 聯合報系資料照
台股主動式ETF人氣旺，既有的主動式ETF積極擇股操作，新的ETF則蓄勢待發，使投信大舉買超個股成為盤面亮點。 聯合報系資料照

台股主動式ETF人氣旺，既有的主動式ETF積極擇股操作，新的ETF則蓄勢待發，使投信大舉買超個股成為盤面亮點。統計顯示，波若威（3163）、南電、欣興等14檔個股獲投信近五個交易日大舉買超，股價全跑贏大盤。

CMoney統計，依照買超金額排序，投信近五個交易日買超最多的14檔個股為波若威、南電、欣興、貿聯-KY、啟碁、聯電、智邦頎邦台光電、宜鼎、穩懋、致茂、雍智科技、廣達，買超金額都超過10億元。

這14檔個股清一色是電子股，以半導體股占四檔最多，其次是電子零組件股、通信網路股各有三檔，電腦及周邊設備、其他電子股則各有二檔；族群涵蓋印刷電路板（PCB）、光通訊、低軌衛星、AI伺服器、半導體製造與檢測設備等，全都受惠於AI需求強勁。

這14檔個股近五日股價漲幅大多超過一成，只有聯電低於一成，但聯電漲幅也超過大盤。特別的是，這14檔個股中，千金股便占了一半。不少千金股擁有技術優勢，營收及展望亮麗，基本面出色，加上股本小，成為投信最近偏愛標的。

從買超金額來看，投信近五日來最愛波若威，買超40.6億元、3,668張，買超力道是外資的十倍以上，並且力壓自營商的賣超，激勵波若威五個交易日飆漲45.5%。波若威屬於矽光子族群，最近股價連漲六日並創歷史新高，一路衝進千金股俱樂部。

其他千金股的表現也都可圈可點。貿聯-KY、智邦、台光電、宜鼎、致茂及雍智科技等六檔個股的近五個交易日漲幅介於10.5~24%，其中有四檔股價在上周五（10日）創歷史新高，即貿聯-KY、智邦、台光電及雍智科技。

中東戰火稍緩，台股趁勢大漲創歷史新高。理柏統計顯示，今年以來，除主動式ETF打敗大盤外，台股共同基金表現也很優異，逾九成擊敗大盤，可見選股精準。法人指出，投資人可以注意投信最近買超個股，在強勢族群中挑出基本面強且展望優的個股，作為選股參考。

延伸閱讀

千金股 半導體 台光電 智邦 穩懋 廣達 頎邦 欣興

延伸閱讀

權王台積電法說行情助攻 台股再飆新高站上35,417點

櫃買指數突破歷史新高 這幾檔台股ETF周漲幅逾10%

台股主動型 總規模大增

國泰投信首檔主動式 ETF00400A 掛牌上市

相關新聞

投信瘋搶必買股出列 南電、欣興等這一波漲贏大盤

台股主動式ETF人氣旺，既有的主動式ETF積極擇股操作，新的ETF則蓄勢待發，使投信大舉買超個股成為盤面亮點。統計顯示，波若威、南電、欣興等14檔個股獲投信近五個交易日大舉買超，股價全跑贏大盤。

連年配息金雞 存股族新歡 大立光、信驊等可望同步吸引高息ETF目光

台股近年來企業獲利突飛猛進，賺逾一個股本公司大增，並順應市場期待採取高股息政策，包括大立光、信驊等18檔金雞股，連續八年以上配發至少10元現金股息，預料後市可望成為高股息ETF及存股族青睞焦點。

國安基金13日舉行例行性會議 可望按兵不動

國安基金將於13日召開第1季例行性委員會議，會議將討論國內外政經情勢，並於會後將公布財報，屆時外界可一窺國安基金最新操作績效。市場觀察，隨著台股指數已逼近歷史高點35,579點，加上戰爭訊息對股市影響逐漸鈍化，研判國安基金將維持靜觀其變、按兵不動。

AI高速傳輸需求強勁 法人調高兩檔供應鏈目標價

受惠AI對高速傳輸規格升級趨勢，法人預期2027年1.6T光模組出貨量持續上修，矽光子CPO商機逐步浮現，800G交換器及相關AI加速卡出貨續增，調高智邦（2345）、聯亞（3081）目標價，看好後續評價仍有提升空間。

權王台積電法說行情助攻 台股再飆新高站上35,417點

台股昨（10）日受惠費城半導體指數創高、台積電法說會行情等助威，多頭再下一城，終場漲556點收35,417點，改寫史上收盤新高紀錄，成交量略縮至8,718億元，本周連四日收紅，周線終止連二黑。

一周熱門零股／0050、台積電 交投重心

台股本周焦點在美伊和談等多空因素，行情震盪，投資人藉零股參與後市，但風險意識提高，其中元大台灣50（0050）等市值型、高股息型ETF，以及台積電等大型電子權值股為交投重心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。