第1季營運不淡、具CPO想像題材 法人調高嘉澤目標價

嘉澤（3533）受惠通用伺服器需求優於預期，第1季營運淡季不淡，加上資料中心互連架構逐步朝CPO／NPO發展，後續有望切入光互連相關新產品，增添新成長動能，投顧法人近期調高獲利預估值及目標價。

嘉澤第1季營收93.8億元，季增1.3%、年增20.8%，創歷史單季新高，優於原先預期，主要拜伺服器需求持續強勁，帶動相關產品出貨維持高檔，法人上修2026、2027年獲利預估值。

法人分析，市場過去普遍認為，伺服器產業成長將主要由AI伺服器帶動，通用型伺服器及CPU僅溫和復甦，但近期產業趨勢顯示，隨AI發展由訓練轉向推論與Agentic AI應用擴散，CPU在系統角色已由傳統運算核心，進一步提升為AI基礎設施調度中樞。

在推論架構下，CPU不但負責任務排程與資源分配，亦需處理API呼叫、工具執行、資料搬移、記憶體管理與系統控制，顯示AI並未排擠CPU需求，反而強化CPU與通用伺服器的重要性，而部分低階或成本敏感的推論工作亦可由通用伺服器承接，進一步擴大需求基礎。

另一方面，隨AI叢集規模持續擴大，資料中心互連正由傳統可插拔光模組，逐步走向具備更高頻寬密度、較低功耗與更佳訊號完整性的CPO／NPO架構，但CPO關鍵門檻不僅在光學性能，更在於可維修性。

現行架構來看，輝達（NVIDIA）採用外部可插拔雷射模組設計，以降低失效率並提升維護彈性，意味未來CPO／NPO系統仍需仰賴高精度、可插拔且符合高速訊號要求的介面方案，而NPO／CPO socket即為此架構演進下的關鍵連接元件。

法人表示，嘉澤長期深耕精密interconnect與高pin腳數socket，具備高密度、細間距、高頻高速與高可靠度產品開發能力，CPO／NPOsocket不但是新產品機會，更代表既有CPU socket技術向光互連介面延伸，具中長期成長潛力。