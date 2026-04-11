權王台積電法說行情助攻 台股再飆新高站上35,417點

台股昨（10）日受惠費城半導體指數創高、台積電（2330）法說會行情等助威，多頭再下一城，終場漲556點收35,417點，改寫史上收盤新高紀錄，成交量略縮至8,718億元，本周連四日收紅，周線終止連二黑。

台股昨日寫七大亮點，首先是集中市場加權指數收盤35,417點，超越2月26日收盤的35,414點，市值增1.8兆元至115.5兆元，均為歷史新猷。

台股七大亮點

其次是櫃買指數收349.5點，越過1997年8月6日的343.99點，市值增加0.19兆元至9.4兆元，改寫史高。上市櫃合計市值增至125兆元，為史上最高。

第三是上市電子股指數漲45點收2,229點，創史高；第四是市值上兆元權值股新增智邦、欣興，陣容擴增至13檔；第五是「權王」台積電股價漲45元收2,000元，是收盤次高。

第六是大盤指數本周狂漲2,845點，超過金馬年封關前當周的1,822點，為單周最多水準；第七則是外資本周大舉回補1,884.5億元，比下2025年9月8日至12日當周的1,587.5億元，是史上單周最高。

三大法人昨買超378.9億元，其中，外資持續回補288億元，連四買、累計買超1,884.5億元。外資在台指期留倉淨空單增加1,004口至34,403口。

投信反手賣超31.7億元，終止連七買；自營商買超122.5億元，連四買，自行買賣部位續買35.4億元，已連六買；八大公股行庫逢高調節101.8億元，連四賣，為日後低檔護盤儲備銀彈。

展望後市，法人表示，外資連日回補，需持續關注美伊談判後續消息面變化，審慎靈活操作。