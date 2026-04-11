上市櫃營收四天王出列 績效威風

上市櫃公司3月營收出爐，統計至昨（10）日，共有四大天王，包括鴻海（2317）奪「營收王」寶座；營建股寶徠、三地開發分別拿「月增王」、「首季年增王」；倍利科、雅特力-KY分居上市櫃「新兵王」。

「營收王」鴻海3月合併營收衝上8,037.3億元，居全上市櫃公司之冠，月增34.9%，年增45.5%，主要受惠AI伺服器需求持續暢旺及零組件供應回穩。

「月增王」由營建股寶徠以3月合併營收月增948.26倍，傲視上市櫃公司；「首季年增王」三地開發今年前三月營收年增率達1,565.29倍。

今年初來有不少上市櫃新兵掛牌，其中，3月底掛牌上市的倍利科首季累計合併營收達6.8億元、年增1.24倍；1月底上櫃的雅特力-KY首季合併營收6.5億元，年增率74.7%。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧總經理黃文清看法，市場對中東停火協議前景再轉趨樂觀，現階段處於美伊談判觀察期，後續油價、台股成交量與台積走勢可視為指數走向重要指標。