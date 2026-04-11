國發基金要賣聯合再生持股

國發基金昨（10）日公告將申報出售聯合再生（3576）持股，共計4,201,476股，這是國發基金首度對聯合再生採取「一般交易」模式進行轉賣。國發基金官員表示，此舉純屬例行性的退場機制評估，不涉及產業扶植目標的移轉，且處分後仍保有董監事席次，對公司經營面並無影響。

據了解，國發基金對聯合再生的退場規劃由來已久。國發基金於2018年投資聯合再生30億元，持有期限早已屆滿原則規定的五年。儘管國發會於2024年下半年即對外宣稱啟動退場，但執行一度面臨困難，最終捨棄原先研議的「洽特定投資人」協議轉讓模式，改採更為公開透明、透過集中市場撮合的「一般交易」釋股。

根據公告資料，國發基金原持有聯合再生98,774,679股，本次預計轉讓4,201,476股，以10日收盤價概估為7,982萬8,044元。國發基金身為內部人，依規定要在公開市場處分前三日公告，推估國發基金最快將於下周起釋出股數。