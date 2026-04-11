上市櫃3月營收飛越5兆元 新高家數達183家

上市櫃公司3月營收在AI需求強勁，台積電（2330）、台達電等供應鏈業績締造單月新高領軍下，單月營收首度突破5兆元大關，一舉寫下單月歷史新高、新高家數同期新高，最旺第1季等好成績。市場專家看好4月、第2季業績仍將在持續成長的正向軌道。

根據統計，上市櫃公司3月營收雖缺少國泰金、富邦金等金融業者及三商等17家公司助力，但仍合力交出5.29兆元，台股史上首次單月營收突破5兆元大關，再寫歷史新高。

法人分析，主因AI強勁需求帶動，加上中東緊張局勢帶動國際油價等原物料價格大幅上揚、工作天數較2月大舉回升等帶動；以產業來看，除晶圓代工、組裝等AI供應鏈外，塑化、鋼鐵、航空、海運等原物料族群也分別交出月增佳績，整體上市櫃公司3月營收月增29.2%、年增32.8%，

其中，營收年成長的公司逾1,204家、占比61.3%，月增公司則逾1,640家、占比攀升至83.5%，月、年雙增的公司則達1,090家，占比55.5%，較過往僅約三成的比例，明顯提升。

單月營收創歷史新高的上市櫃公司家數高達183家，為歷史同期新高，包括台積電、廣達、緯創、大聯大、英業達、聯發科、台達電、聯強、至上、長榮航、華航、群聯、南亞科、奇鋐、華邦電、國巨*等公司，主要集中在晶圓代工、組裝、ASIC、散熱、記憶體、PCB、網通等AI供應鏈，及航空、生技、內需等族群。

在今年第1季業績方面，單季營收雖也仍缺國泰金、富邦金等金融保險業者3月單月營收挹注，但仍交出14.22兆元的歷史同期最旺，僅次於去年第4季14.57兆的歷史單季次高好成績，年增25.9%。

富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理黃柏棠、元富投顧總經理江浩農表示，以台積電3月營收創歷史新高，其扮演AI供應鏈最上游的晶片供應角色來看，意味散熱、PCB、組裝、伺服器、封測等AI供應鏈4月業績依舊強勁，且AI供應鏈占台股整體營收比重已逾五成，上市櫃公司4月營收可望持續成長；AI需求在第2季前景持續看好，GB系列產品出貨持續成長，擺脫近些年五窮六絕的產業循環機率高，將帶動單季業績交出季、年雙增佳績。