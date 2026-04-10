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國發基金啟動退場機制 申報擬出售聯合再生持股

中央社／ 台北10日電

國發基金投資「綠能國家隊」聯合再生引發爭議，外界關注退場規劃。根據公告，國發基金申報將出售聯合再生持股，共計420萬1476股。國發基金表示，此為例行退場機制。

回顧國發基金投資聯合再生背景，是因新日光能源科技股份有限公司面對中國太陽能產業強烈低價競爭，擬籌組更具競爭力的太陽能大聯盟企業，因此規劃與昱晶能源科技股份有限公司、昇陽光電科技股份有限公司合併後，更名為聯合再生公司，並向國發基金申請產業創新轉型基金參與投資。

新日光公司投資申請案通過國發基金政策評估會、投資評估審議委員會及管理會等3階段投資審議 流程後，國發基金於2018年10月參與投資合併後的聯合再生公司。

後來聯合再生持續虧損，引發公司治理等爭議，國發基金在2024年便啟動退場評估，儘管持有期限早已屆滿原則規定的5年，退場進度不如預期順利，受到外界矚目。

根據公告，國發基金10日申報採「一般交易」方式轉讓共計420萬1476股，轉讓期間為4月13日至5月12日，預定轉讓後持股為9457萬3203股。國發基金表示，此為例行退場機制的處理，依規定須事先申報。

新日光 國發基金

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