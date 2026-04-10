國發基金啟動退場機制 申報擬出售聯合再生持股

國發基金10日公告將申報出售聯合再生（3576）持股，共計4,201,476股，這是國發基金首度對聯合再生採取「一般交易」模式進行轉賣。國發基金官員對此表示，此舉純屬例行性的退場機制評估，不涉及產業扶植目標的移轉，且處分後仍保有董監事席次，對公司經營面並無影響。

2026-04-10 21:53