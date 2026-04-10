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國發基金要賣聯合再生了！10日申報轉讓逾4,200張

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

國發基金10日公告將申報出售聯合再生（3576）持股，共計4,201,476股，這是國發基金首度對聯合再生採取「一般交易」模式進行轉賣。國發基金官員對此表示，此舉純屬例行性的退場機制評估，不涉及產業扶植目標的移轉，且處分後仍保有董監事席次，對公司經營面並無影響。

據了解，國發基金對聯合再生的退場規劃由來已久。國發基金於2018年投資聯合再生30億元，持有期限早已屆滿原則規定的五年。儘管國發會於2024年下半年即對外宣稱啟動退場，但執行一度面臨困難。最終10日公告轉讓，回應外界對國發基金資產處分的高度關注。

據公告資料，國發基金原持有聯合再生98,774,679股，本次預計轉讓4,201,476股（約4,201張），以10日收盤價概估為7,982萬8,044元；轉讓後，國發基金持股總數將降至94,573,203股。國發基金身為內部人，依規定要在公開市場處分前三日公告，推估國發基金最快將於下周起釋出股數。

國發基金副執行秘書施明山指出，此次申報轉讓是依照「國家發展基金直接投資事業退場機制作業要點」辦理。他強調，國發基金本就會定期針對轉讓投資事業進行「Review（審視）」，由投資評估審議委員會針對投資成本、階段性目標達成度及公司治理等指標進行綜合評估。

施明山說明，國發基金對聯合再生的持股包含「公募」與「私募」兩部分。此次申報的部分僅針對「公募」持股，必須透過集中市場撮合。至於「私募」部分，未來若要處分，須先完成補辦公開發行程序，方能在市場交易。他澄清，此舉並非產業重心轉移，且轉讓持股比例微小，不影響政府在聯合再生的董監事席次。

外界關切如牛仔褲大廠如興（4414）等其他關鍵個案，是否也將處置，以及未來是否會持續加速出脫聯合再生持股？施明山表示，一切皆依規定辦理，國發基金的操作邏輯與政府四大基金一致，為了維持市場秩序，不會事先對外預告具體的時間表或操作期程。

國家發展基金 聯合再生 國發會

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