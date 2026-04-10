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台塑四寶首季獲利全轉盈 3月營收年、月雙增

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
台塑四寶示意圖。（本報系資料庫）
台塑四寶示意圖。（本報系資料庫）

油價飆升、塑化產品價格大漲，台塑四寶10日公告首季獲利全轉盈，3月營收月增率也均在39.2%以上，帶動台塑（1301）、台化（1326）轉虧為盈；南亞（1303）更因電子事業營運增溫，獲利創15季以來新高。旗下四家公司稅後純益合計441.77億元，年增逾十倍、季增543%。

台塑四寶3月合併營收總計1,415.71億元，年增11.8%、月增44.8%；第1季累計營收3,543.2億元，年減2.9%。

台塑化

其中，台塑化（6505）3月營收633.21億元，年增7.8%、月增39.2%。首季稅後純益204.08億元，年增453.8%、季增299.3％，每股純益（EPS）2.14元，首季獲利表現居冠。台塑化指出，因原料八成以上來自中東進口，採購與運輸作業需1個月，當國際油價急速上漲時，亦同步帶動油品及石化原料價格上漲，惟根據會計準則，原料耗用成本採加權平均法計算，而非反應當期實際原料價格，因而產生在途原料及產品之存貨利益。

不過，台塑化也指出，未來地緣政治若趨於緩和，油價隨時可能面臨劇烈回檔，屆時公司亦將承受同等規模之跌價損失風險。

南亞

南亞3月營收271.67億元，年增18.1%、月增46.4%。首季稅後純益142.5億元，年增3,046.4%、季增189.4%，EPS 1.8元，達近15季以來新高，單季獲利就一舉超越前三年度獲利總和。南亞指出，首季獲利加速的動能主要來自於電子三大領域的貢獻：南亞電子材料、子公司南亞電路板（8046），及轉投資的南亞科（2408）。

在各產品別部分，南亞指出，電子材料產品營收占比已達五成以上，受惠於市場需求持續強勁，首季銷售量、價及營收皆顯著成長；聚酯產品因美國市場增加境內採購取代進口，使南卡廠營收增加；塑膠加工產品在亞洲及美國需求略為增溫，業績小幅成長；化工產品業績則持平。

台塑

塑化產品漲價，帶動台塑營收進補。台塑3月營收173.54億元，年增1.5%、月增61.6%；首季營收419.85億元，年減11.1%、季增2.1%。稅後純益32.6億元，年增6,438%，EPS 0.51元。

台塑表示，3月銷售量、價都增加，推動營收較2月大幅成長。除2月因春節出貨天數較少、南部廠歲修外，2月底美伊爆發戰爭，斷料風險提高，客戶積極回補庫存，加上原油及輕油供應中斷，帶動原料乙、丙烯價格大漲，推升石化產品價格，且因銷售低價原料的成品庫存，利差明顯改善，因此本業虧損縮小。本業之外，並有認列權益法投資收益挹注獲利。

台化

台化3月營收337.29億元，年增21.6%、月增46.8%。首季稅後純益62.4億元，EPS 1.07元。

台化指出，首季芳香烴產品加工利差逐步改善，適時提升產銷量爭取利益，且3月美伊戰事發生後，原油及石化塑膠產品價格大漲，台化為降低未來行情反轉的影響，謹慎操作擇優接單，加上庫存成本相對較低，營業利益明顯提升。

台化 南亞 台塑化

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