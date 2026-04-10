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就市論勢／晶圓代工、封測介面 吸睛

經濟日報／ 郭明玉（PGIM保德信金滿意基金經理人）

盤面分析

美伊戰爭出現曙光，台股多頭持續反攻，昨（10）日終場收在最高點35,417點，再度改寫台股最高收盤點位，大漲556點，本周台股跟著地緣政治風險降低展開反彈，周線強彈8.74%。

晶圓龍頭大廠法說將登場，市場對法說內容抱以樂觀期待，預期資本支出有望持續上修，在晶圓龍頭大廠積極推進先進製程下，維持資本支出於高檔，帶動設備採購需求，可望進一步推升大盤指數表現。

投資建議

預料具題材性、成長性之AI相關族群將繼續受到資金青睞，後續油價、台股成交量與晶圓龍頭走勢視為指數走揚重要指標，建議持續聚焦晶圓代工、封測介面、半導體設備與耗材、特用化學、光通訊、IP、AI伺服器、電源、散熱、CCL/PCB、 軍工、金融保險等族群。

資本支出 台股 封測

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