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就市論勢／晶圓代工、封測介面 吸睛
盤面分析
美伊戰爭出現曙光，台股多頭持續反攻，昨（10）日終場收在最高點35,417點，再度改寫台股最高收盤點位，大漲556點，本周台股跟著地緣政治風險降低展開反彈，周線強彈8.74%。
晶圓龍頭大廠法說將登場，市場對法說內容抱以樂觀期待，預期資本支出有望持續上修，在晶圓龍頭大廠積極推進先進製程下，維持資本支出於高檔，帶動設備採購需求，可望進一步推升大盤指數表現。
投資建議
預料具題材性、成長性之AI相關族群將繼續受到資金青睞，後續油價、台股成交量與晶圓龍頭走勢視為指數走揚重要指標，建議持續聚焦晶圓代工、封測介面、半導體設備與耗材、特用化學、光通訊、IP、AI伺服器、電源、散熱、CCL/PCB、 軍工、金融保險等族群。
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