外資買超288億元 回補台積電8159張連4買

台股今天創下35417.83點收盤新高，外資及陸資買超新台幣288.08億元，連續4個交易日買超，主要加碼電子權值股、市值型ETF（指數股票型基金）和記憶體族群，買超元大台灣50達5.93萬張最多；另回補台積電8159張，已連4買台積電。

以色列同意與黎巴嫩展開直接談判，中東局勢出現緩和轉機，提振台股多頭氣勢，加權指數今天一舉站上35000點大關，資金回流電子族群，終場指數收在35417.83點，創收盤新高，上漲556.67點，漲幅1.6%，成交值8295.37億元；週線翻紅上漲2845.4點。

三大法人今天合計買超378.96億元，其中自營商買超122.58億元，投信賣超31.7億元，外資及陸資買超288.08億元。

根據證交所資料，外資買超前3名包括元大台灣50（0050）約5.93萬張、凱基台灣TOP50（009816）約3.19萬張、國泰永續高股息（00878）2.6萬張。其他入列前10名個股依序為聯電、華邦電、南亞科、富邦科技（0052）、力積電、國泰台灣領袖50（00922）、國巨。

外資同時減碼面板、印刷電路板（PCB）及塑化類股，賣超前10名中群創和友達位居第1、2名，分別減碼9.29萬張、8.25萬張。其他上榜個股包括主動統一台股增長（00981A）、燿華、南亞、中石化、主動統一全球創新（00988A）、中信金、台玻、元大台灣50正2（00631L）。

投信賣超族群以化工、記憶體和金融股為主，前10名依序為長興、力積電、文曄、華航、台新新光金、京元電子、統一、華邦電、永豐金、華南金。