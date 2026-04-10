電信三雄3月獲利出爐 台灣大奪單月、首季EPS王

電信三雄公布3月獲利，台灣大3月EPS為0.49元、首季每股賺1.37元，贏過中華電的0.42元、1.3元，以及遠傳電信的0.34元、1.03元，奪單月、首季EPS王；中華電3月營收為同期新高，遠傳3月營收再度改寫單月新高。

中華電信3月自結合併營收新台幣207.9億元，年增7.6%，創歷年同期新高，營業淨利42.5億元，歸屬於母公司業主淨利33.2億元，稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）76.5億元，每股盈餘（EPS）0.42元。

中華電信表示，3月營收成長主要來自資通訊業務持續擴張、電信核心業務穩健，及銷貨收入成長挹注。其中，受惠三星Galaxy S26系列新機上市、蘋果手機熱賣，加上子公司精測訂單增加挹注，收入明顯上升，推升合併營收表現。

中華電累計前3月合併營業收入599.9億元，營業淨利131億元，歸屬母公司業主淨利101.1億元，每股盈餘1.3元，皆超越年度財測目標。

中華電信表示，3月迎戰世界棒球經典賽（WBC）熱潮，Hami Video電視運動館訂閱數於賽事期間日均訂閱數為開賽前一週4.3倍，整體訂閱數為前一屆1.8倍，整體平台流量較上屆成長18.2%。

台灣大3月自結合併營收171.1億元，營業利益20.9億元，年增23%，稅後淨利15億元，年增21%，EPS為0.49元，第1季合併營收497.8億元，營業利益59.3億元，年增15%，稅後淨利41.5億元，年增13%，稅後EPS為1.37元。

台灣大哥大表示，3大成長引擎動能持續發揮，電信方面，智慧型手機月租用戶平均每戶貢獻金額（ARPU）穩健成長，行動服務營收年成長3.8%，家戶事業營收年增16%；企業電信事業受惠AICT專案與AIDC等AI動能貢獻，營收呈雙位數成長，momo營收較去年成長，獲利方面，台灣大EBITDA及營業利益亮眼，因權益法投資獲利成長。

遠傳電信表示，受惠春季新機陸續上市，帶動5G換機與升級需求持續升溫，3月營收再度改寫單月新高紀錄，合併營收91.36億元，合併EBITDA為33.7億元，稅後淨利為12.4億元，刷新同期新高，年成長率分別為3.6%、4.6%與13%，3月每股盈餘（EPS）0.34元。

遠傳第1季合併總營收、合併EBITDA及稅後淨利分別為278.05億元、100.76億元與37.08億元；年成長率6.8%、6.3%與14.4%，第1季每股盈餘（EPS）為1.03元。

遠傳表示，3月行動通訊業務動能穩健，在iPhone17e與三星旗艦機等春季新機上市帶動下，推升用戶持續升級5G，月租型用戶5G滲透率攀升至48.4%，行動服務營收年成長率達3.2%。