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電力市場太旺！重電四巨頭第1季營收全面創同期新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
電力設備示意圖。記者朱曼寧／攝影
電力設備示意圖。記者朱曼寧／攝影

華城（1519）、士電（1503）及中興電（1513）10日公告3月營收，受惠電力設備市場需求暢旺，三大重電廠單月、首季營收均全面創同期新高紀錄。

華城3月營收20.36億元，年增3.38%；累計今年第1季營收47.56億元，年增7.58%。

士電3月營收42.3億元，年增35.34%；累計今年第1季營收115.58億元，年增12.28%。

中興電3月營收24.77億元，年增4.84%；累計今年第1季營收64.9億元，年增0.67%。

另，亞力（1514）日前也公告營收，3月營收7.95億元，年增3.4%；累計今年第1季營收25.39億元，年增25.67%，創同期新高。亞力表示，今年首季訂單出貨比超過1.3倍，為今年及未來業績成長增添新的動能。

華成大嗑美國電力商機 訂單能見度已達2028年

華城近年大嗑美國電力商機，成為第一家取得美國星門計劃訂單之台廠，加上受惠AI產業發展推升電力設備需求，目前在手訂單滿檔，訂單能見度已達2028年，其中AI資料中心（AIDC）應用相關訂單達120億元。

華城表示，相關訂單從2024年底陸續出貨，今年還將再出一部分，規劃出貨至2028年。

士電受惠三大動能 近年營運亮眼

士電受惠台電強韌電網計畫、國內AI科技產業擴廠、北美市場電網和AI產業基礎建等三大動能，近年營運相當亮眼，今年可望持續維持雙位數成長。

士電表示，目前在手訂單滿到2028年，並已經開始接2029、2030年的訂單，產品交期平均約1.5年至2年，預期未來五至十年重電產品前景可期。

士電表示，在AI產業快速發展下，將加速帶動相關電力設備產品，今年成長目標挑戰10%，並持續布局國內外AI資料中心、半導體擴廠、台電電網等帶來的重電商機。

中興電長期獨占 345KV GIS 訂單

中興電為國內GIS的龍頭廠商，長期獨占345KV GIS訂單，目前在手訂單達417億元，訂單能見度達三年。

中興電表示，除了強韌電網計畫外，台電另外釋出「22項能源開發計畫」，未來十年匡列7,889億元，將成為國內各大重電廠下一波訂單成長動能之一。

亞力第1季接單金額創同期新高

亞力表示，目前在手訂單超過120億元，且持續增加中，尤其是來自半導體產業海內外擴建新廠訂單持續增加，除既有客戶對機電產品擴增採購項目及數量，亦接獲新客戶之建置整廠訂單，範圍涵蓋美國、日本、東南亞等國家，使第1季的接單金額創下同期新高，實為今年業績成長之主要動能。

另，亞力表示，配合政府加速強韌電網計畫，今年也已取得台電電廠新的機電產品訂單，使台電仍可維持高額的在手訂單及銷貨水準。另外，電信公司與電子大廠AI／IDC機房之興建也持續增加，且已接獲NVIDIA（輝達）轉投資中南美子公司的新訂單，此AI／IDC機房建置對重電產品之需求，預計未來幾年將帶動海外業績之大幅成長。

營收 華城

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