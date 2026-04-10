上市市值周增9.2兆元 電子零組件類股報復性反彈17.5%、油氣股跌逾4%
根據臺灣證券交易所統計，4月10日發行量加權股價指數收盤為35,417.83點，較4月2日的32,572.43點上漲2,845.40點，漲幅約為8.74%；台灣50指數收盤為32,437.37點，較上周的29,566.99點上漲2,870.38點，漲幅約為9.71%；寶島股價指數收盤為39,648.53點，較上周的36,432.95點上漲3,215.58點，漲幅約為8.83%。
4月10日全體上市公司市場總值為新台幣115兆5,589.94億元，較4月2日市值106兆2,966.75億元增加9兆2,623.19億元，增幅約為8.71%。
產業別指數方面，漲幅以電子零組件類指數上漲17.51%為最大，跌幅以油電燃氣類指數下跌4.25%為最大。未含金融類指數上漲2,740.93點，漲幅約為9.43%；未含電子類指數上漲354.09點，漲幅約為1.81%；未含金融電子類指數上漲299.91點，漲幅約為2.22%。
本周集中交易市場總成交金額為3兆2,064.22億元，全體上市股票成交金額為2兆9,324.33億元，股票成交量周轉率為2.99%。
各產業上市股票交易成交金額前三名為：第一名半導體類9,607.06億元，占全體上市股票交易金額32.76%。第二名電子零組件類7,895.58億元，占26.93%。第三名電腦及周邊設備類1,999.33億元，占6.82%。
成交量周轉率前三名產業：第一名光電類16.45%。第二名電子零組件類11.00%。第三名玻璃陶瓷類10.02%。
累計今年年初開盤迄今共61個交易日，集中市場總成交金額為48兆9,487.46億元，市場日平均成交金額為8,024.38億元，股票成交量周轉率為50.72%，股票日平均成交量周轉率為0.83%。
（以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本周最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料）
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