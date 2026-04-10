戰爭風險暫歇…土洋法人攜手回補 台股再創收盤新高

美伊戰爭出現曙光，台股多頭持續反攻，10日收在最高點35,417.83點，再度改寫台股最高收盤價點位，大漲556.67點，漲幅1.6%，本周台股跟著地緣政治風險降低而展開反彈，周線強彈8.74%，大漲2,845.4點，法人建議台股投資聚焦強勢族群。

在地緣政治這個最大不確定因素暫時止穩後，三大法人回補力道鮮明，自2月底以來再度出現三大法人攜手買超態勢，外資中斷連六賣，買超1,884.57億元，為今年來單周買超最高金額，自營商也終止連七周站在賣方趨勢，單周回補613.55億元，投信則是推進連續買超周數來到第九周72.64億元，三大法人合計買超2,570.76億元。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，下周晶圓龍頭大廠法說將登場，挾著首季與單月營收雙雙創高的亮眼表現，3月營收4,151.91億元，年增45.2%；首季營收1.1341兆元，年增35.1%，讓市場對法說內容抱以樂觀期待，也預期資本支出有望持續上修，在晶圓龍頭大廠積極推進先進製程之下，能維持資本支出於高檔，進而帶動設備採購需求，也可望進一步推升大盤指數有所表現。

郭明玉表示，特斯拉執行長馬斯克日前宣布將打造超大型半導體工廠（Terafab），該計畫的推動源自對單靠外部供應鏈已無法應付快速上升的AI晶片需求的認知，也再次凸顯即便晶圓龍頭大廠已提高資本支出與加快建廠速度仍無法滿足市場強勁需求。

郭明玉分析，推估晶圓龍頭大廠2027年資本支出看升至650至700 億美元，主要因N2/A16能沿用舊節點的設備比例減少，以及導入GAA與晶背供電架構，有更多EUV投入。由於先進製程需求超過供給達15%至20%，晶圓代工本身亦成產能主要瓶頸。

郭明玉認為，目前美伊戰爭進入停火談判觀察階段，台股順勢大幅反彈，預料具有題材性、成長性之AI相關族群將繼續受到資金青睞，後續油價、台股成交量與晶圓龍頭大廠走勢視為指數走揚重要指標，建議台股投資持續聚焦晶圓代工、封測介面、半導體設備與耗材、特用化學、光通訊、IP、AI伺服器、電子零組件包括電源、散熱、CCL/PCB、 軍工、機械零組件、金融保險等強勢族群。