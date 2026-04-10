股價創29年新高！資金轉戰特化股 這檔同時擠進成交量、成交值排行

台股10日續強，在台積電（2330）、台達電（2308）、台光電（2383）等科技權值股帶動下，終場上漲556.67點，收35,417.83點，漲幅1.6%，成交量8,295.38億元。

觀察成交量前十名中，友達（2409）、群創（3481）仍為前兩名，但股價都下跌；新入榜的為長興（1717），並大漲逾8%；成交值排行前十名中，記憶體三檔入榜，長興也擠進榜中。

今日成交量前十名分別為友達、群創、主動統一台股增長（00981A）、凱基台灣TOP50（009816）、瑞軒（2489）、長興、元大台灣50正2（00631L）、旺宏（2337）、華邦電（2344）、聯電（2303）。分析前十名，長興為新面孔，且股價表現最強，上漲逾8%，收80元，創29年來新高。

成交值部分，前十名分別為台積電、旺宏、華通（2313）、穩懋（3105）、南亞科（2408）、欣興（3037）、台達電、長興、華邦電、友達。記憶體旺宏、南亞科、華邦電都同時上漲，10日記憶體族群整體走強，南亞科、華邦電股價未在破底，雙雙站上十日線，旺宏則更為強勢，股價持續站穩五日線。

長興為10日同時進入成交量、成交值的個股，觀察籌碼，外資8日、9日都大買1.4萬張，但今日僅買超395張，而投信今日大賣8,026張，自營商今日買超1,032張，為連三買。

特化族群今年來股價走勢逐步往上走高，長興今年1月大漲一波後，股價陷入整理，近日再度大漲衝高，10日收盤站上80元，為29年來新高。

長興為亞洲最大合成樹脂、全球最大乾膜光阻劑、全球前五大UV光固化樹脂供應商，法人指出，合成樹脂有一季的低價庫存，加上產品漲價，後市獲利可期；而高階PCB用乾膜光阻比重提升，帶動獲利表現。

另外，長興真空壓膜設備受惠ABF載板需求暢旺，精密設備訂單能見度已延伸至今年底；半導體先進封裝材料出貨逐步增加，下半年將進入穩定出貨並貢獻營收。