外資也在買低位階個股？ 本周竟大買這檔傳產股8.5萬張

台股10日收35,417.83點，創收盤歷史新高，外資本周買超1,884.57億元。統計外資本周買超前十名個股發現，中鋼（2002）竟高居外資買超冠軍，合計買超85,059張，其次則是買超凱基金（2883）、聯電（2303）、廣達（2382）、緯創（3231）、台積電（2330）、友達（2409）等也是外資本周大買標的。

台股10日早盤以34,950.87點開出，上漲89.71點，權王台積電法說會前股價重返2,000元，上漲45元， 漲幅2.3%，影響大盤指數約369點，市值則增至51兆8,650億元。

台達電（2308）、台光電（2383）3月營收亮眼，股價分別大漲5.47%、6.21%，收在1,735元、3,420元，都創歷史新高；智邦（2345）也衝上1,835元，大漲8.58%，創新高。

台積電設備、耗材相關概念股中，辛耘（3583）漲勢猛烈，已連續四根漲停板，志聖（2467）也衝漲停；矽光子族群包括光聖（6442）、訊芯-KY（6451）、惠特（6706）、統新（6426）等也都亮燈漲停。

台股終場收在35,417.83點，上漲556.67點，收盤指數再創新高；三大法人買超378.96億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超288.08億元，投信賣超31.7億元，自營商買超（合計）122.58億元，其中自營商（自行買賣）買超35.46億元，自營商（避險）買超87.12億元。

統計本周外資合計買超1,884.57億元，本周買超前十名個股依序是中鋼、凱基金、聯電、廣達、國巨*（2327）、友達、緯創、台積電、永豐金（2890）、兆豐金（2886）等；中鋼高居外資本周買超第一名，合計買超85,059張，10日股價收在20.05元，本周漲幅2.82%。

晶圓雙雄也是外資本周買超重點，本周買超聯電65,552張；買超台積電33,156張；另外，老AI的廣達、緯創也分別獲外資買超59,999張、41,198張；友達也獲外資買超41,586張。