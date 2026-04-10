聖暉、朋億營收歷年最旺3月 銳澤第1季創同期新高

無塵室廠聖暉及旗下朋億3月營收同步攀高，創下歷年同期新高，第1季營收也創下同期新高。同集團的銳澤3月營收滑落，不過，第1季營收同步創下歷年同期新高。

聖暉自結3月營收新台幣51.92億元，月增89%、年增60%；累計第1季營收116億元，較去年同期增加36%。聖暉表示，受惠全球人工智慧（AI）基礎建設投資強勁，帶動高科技廠房與資料中心擴建需求暢旺，在手專案依進度順利認列，是推升3月和第1季營收成長關鍵。

聖暉指出，第2季營運展望樂觀，看好AI應用需求持續外溢，帶動半導體與電子產業鏈投資規模顯著提升，開創長期成長契機。

朋億3月營收10.7億元，月增70%，年增65%；累計第1季營收23.42億元，年增8.95%。朋億表示，高潔淨度化學品供應與分裝系統設備訂單拉貨需求增強，是推升3月和第1季營收成長的主要動力。

朋億指出，第2季營運展望審慎樂觀，隨著AI、高效能運算及先進封裝應用持續發展，加上各國政策支持半導體在地化建廠趨勢，將有利於業務接單。

銳澤3月營收1.5億元，年減11.58%。銳澤表示，主要是受氣體主系統訂單尚未明顯挹注影響，預期第2季末將逐步認列收入。

銳澤指出，第1季在氣體主系統、二次配工程2大業務熱絡驅動下，季營收5.4億元，年增7.98%，創下歷年同期新高，第2季營運展望審慎樂觀。