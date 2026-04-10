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台塑四寶自結首季獲利合計441億元 年增10.8倍

中央社／ 台北10日電

台塑四寶今天公布第1季自結財報，隨美伊戰爭爆發，推升國際油價及中下游塑化原料價格飆漲，台塑四寶短線獲得在途及庫存等低價原料、產品利益，4大公司第1季全賺錢，合計歸屬母公司淨利約新台幣441.77億元，較去年同期成長約10.8倍，也較去年第4季增加約5.4倍。

台塑化今天公布第1季自結稅後純益204.08億元，獲利居四寶之冠，年增4.5倍，季增約3倍，每股純益2.14元。

台塑化說明第1季獲利成長原因，主要業務為煉油和石化上游，8成以上原料來自中東進口，採購與運輸作業約需1個月時間，當國際油價急速上漲時，同步帶動油品及石化原料價格上漲，根據會計準則，原料耗用成本採加權平均法計算，而非反映當期實際原料價格，因而產生在途原料及產品的存貨利益。

台塑化提醒，未來如果地緣政治趨於緩和，油價隨時可能面臨劇烈回檔，屆時台塑化也將承受同等規模的跌價損失風險。

南亞第1季自結稅後純益142.53億元，獲利緊追台塑化，年增近30倍，也比去年第4季增加約1.9倍，每股純益1.8元，達到近15季新高。南亞今年第1季獲利也超越前3年度的獲利總和。

南亞說明，第1季獲利加速的動能主要來自電子3大領域貢獻，包括南亞本身的電子材料事業、子公司南亞電路板，以及轉投資南亞科技。在這波AI浪潮急速推進下，帶動高速網通、存儲設施、邊緣運算、電源控制等需求不斷激增升級，導致相關材料供不應求，業績跟著大幅成長。

台化第1季自結稅後純益62.47億元，比去年同期和前1季均轉虧為盈，每股純益1.07元。

台化表示，今年第1季比起去年第4季銷售量、價差皆增加。售量方面，隨PX（對二甲苯）行情上漲加工利差改善，台化提高開動；售價方面，因3月美伊軍事衝突，推升原油供應短缺行情大漲，帶動石化塑膠產品價格跟漲。

台塑第1季稅後純益32.69億元，年增約64倍，比起去年第4季也轉虧為盈，單季每股純益0.51元。

台塑說明，第1季本業仍處於虧損狀態，虧損約13億元，獲利動能主要來自轉投資收益增加，其中第1季來自台塑化採權益法投資認列獲利56.9億元，比起去年第4季大幅增加42.4億元。

中東 美伊戰爭 台塑四寶

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