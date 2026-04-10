獨／中工委託書徵求戰開打 寶佳集團派出16組徵求人力拚48%股權到位

中工委託書徵求戰開打。中工即將在5月21日舉行股東會全面改選董事，據了解，寶佳集團已將此次的委託書徵求名單寄發給中工，預計將在下周對外公告。知情人士指出，寶佳集團此次以寶佳機構副董事長林家宏為首，派出16組徵求人力拚48%股權到位，已展現對中工經營權勢在必得的決心。

倘若寶佳集團拿下中工經營權，據了解，應會派出大華建設董事長鄭斯聰接掌中工董事長一職。

寶佳少東、副董事長林家宏派鄭斯聰接手大華建設之後，已展現經營實績，大華建設的獲利近幾年已倍翻，因此若寶佳取得中工經營權，由鄭斯聰接手中工董事長，也更具有說服力。由先前寶佳提出的董事候選人名單，就可看出鄭斯聰的重要性，相關人士指出，寶佳這次參選，對中工股東發出的訴求，就是「翻轉中工、專業經營」。

中工改選，可說是明年即將登場的中石化改選「前哨戰」。尤其中工本身在交叉持股之下，也是中石化的大股東，一旦寶佳取得中工主導權，下一步若要再直取中石化並非難事，也因此，中工之役非常關鍵，受外界高度矚目。

寶佳已持有中工股權近25%，倘若能徵求到4成上下的委託書，等於可掌握三分之二的股權，將穩拿經營權。不過據了解，近幾年來的上市公司經營權之爭，有些公司會透過公司派優勢來阻礙非公司派投票的情況發生，致使阻礙股東會投票正常進行。寶佳內部已提高警戒，主管機關對山雨欲來的中工改選，是否防範這類改選投票風波與爭議再度上演，也引發市場關注。

寶佳集團加碼中工股權以來，雖然威京集團主席沈慶京與林家宏雙方曾經面對面談判數次，但談判仍宣告破局，據說沈慶京對陶朱隱園的一些「想法」，也是雙方談判破局的原因之一。雙方之後展開激烈的交鋒，並進行縝密的法律攻防，尤其是先前為了防止中工利用公司派優勢在進行董事提名人選的審查時不斷剔除寶佳推派的候選人至不足以應選，寶佳更是由佳峻投資及堡新投資兩家公司出面，一口氣提名12組候選人。此次寶佳出面徵求委託書，徵求陣容龐大，寶佳旗下16位法人及自然人股東全數出列擔任徵求人，倘若以每位徵求人最多可徵求上限3%來計算，總共可徵求到48%股權。

寶佳集團推出的16位徵求人，包括堡新投資、和築投資、佳峻投資、源通投資、毅新、和發國際投資股份有限公司、鴻憶投資、瑞城豪投資、佳峻營造、大華建設、華鑑營造等法人，自然人則包括林家宏、以及吳佩娟、鄭斯聰、白淑貞、林鵬文等4人，其中，白淑貞亦為寶佳集團的財務長。

在徵求通路上，據了解，除了全通、長龍、聯洲等三大民間徵求通路之外，康和證券也加入寶佳的徵求陣營；中工公司派方面，據悉中工已接觸永豐金證券作為徵求通路，並且會以中工最大股東中石化握有10%的股權，來做無限徵求，威京開發亦會加入徵求人行列。

中工這次應選的席次，合計3席獨董在內，總共有7席董事，而寶佳先前提出12組候選人，其中有5個徵求人支持由佳峻投資所提出的董事名單，包括鄭斯聰，林文鵬、李美惠、吳佩娟，以及郭明棠、許兆慶、曾尹芝三位獨董候選人；另外則有10個徵求人支持大華與堡新提出的人選，包括鄭斯聰、林文鵬、顏明宏、林秀芬，以及陳世洋、林鴻達、張盈智等三名獨董候選人。