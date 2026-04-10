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台股大盤一舉衝上歷史新高 台積電重返2000元大關

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台股今日收盤創新高。圖/聯合報系資料照片
台股今日收盤創新高。圖/聯合報系資料照片

台股清明連假結束後持續攀高，大盤連漲4天，周五以35417點作收，創下收盤歷史新高紀錄，指數大漲556點，漲幅1.6％，成交量8295億元，權王台積電股價重返2000元大關，大漲45元，漲幅2.3％。大盤指數及台積電股價同步收在當日最高。

台積電今日公布3月營收創新高，季營收同樣也寫下史上最強第1季表現，超乎市場預期，法說會緊接著下周四登場，可望釋出樂觀展望，外資法人高度認可台積電，目前最樂觀的目標價上看2750元。

資深分析師蔡明翰表示，美股費半指數帶頭創新高，台股很自然跟進，中東戰事在美伊按下暫停後，因各方表達的和談意願，地緣地政風險已降低，最嚴峻的壓力時期己過，股市因此根據基本面回到該有的位置，不過，和談過程不會一帆風順，中間出現雜音而使股市震盪也屬合理，震盪拉回是布局時機。

蔡明翰表示，美伊開戰後傳出戰爭要持續半年，油價要飆破150、200美元預期，現在看來並非如此，川普喊停的速度比想像中來得快，即使未來談判出現波折導致市場震盪，股市也不至於再回測前低，因戰爭的整體風險不如以往嚴重。

中東 營收 台積電

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