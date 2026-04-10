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本周7檔漲幅飆破四成！設備、光通訊領軍 瑞軒、禾伸堂黑馬竄出

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
股市示意圖。圖／ingimage
股市示意圖。圖／ingimage

台股本周在台積電（2330）領軍攻高、指數重返35,000點帶動下，大盤指數強彈2,845.4點、漲幅達8.74%，周線由黑翻紅，資金明顯由權值股向中小型電子股擴散，形成一波強勁補漲行情。

觀察周漲幅前十名個股，多達7檔漲幅突破四成，資金集中於半導體設備、光通訊與高速傳輸等AI延伸族群，顯示市場操作有向中後段擴散跡象。

本周表現最突出的個股，包括訊芯-KY（6451）、辛耘（3583）、與志聖（2467）等，均屬半導體設備或高速連接相關廠商，周漲幅分別達46.19%、45.99%、38.27%。法人指出，AI帶動的資本支出持續擴大，使設備廠直接受惠於晶圓廠擴產與先進製程投資，成為本波行情中最具基本面支撐的族群之一。

此外，光通訊與高速傳輸需求同步升溫，帶動嘉基（6715）與光環（3234）等個股強勢表態，股價分別周漲40.71%、37.18%。市場認為，隨AI伺服器與資料中心建置加速，高速資料傳輸與光模組需求持續攀升，相關供應鏈具備中長期成長動能，成為資金布局重點方向。

盤面亦出現設備族群全面擴散現象，其中大量（3167）與由田（3455）等檢測與自動化相關廠商分別大漲42.09%、39.21%，反映市場對半導體製程升級與良率提升需求持續升溫。

不過，除核心AI供應鏈外，本周亦見部分非主流族群強勢入榜，如瑞軒（2489）與禾伸堂（3026）等，漲幅皆達四成以上，顯示資金也開始轉向低基期與題材延伸標的。

整體而言，本周台股強勢股呈現「AI主軸不變、資金外溢擴散」的典型格局，從權值股延伸至設備、光通訊與中小型電子股。法人提醒，在指數逼近歷史高點之際，短線漲幅快速擴大、周轉率升高，顯示市場風險偏好提升但亦伴隨震盪加劇，後續須持續關注外資動向與AI終端需求是否延續，以判斷行情是否由補漲轉為新一波主升段。

晶圓廠 設備廠 台積電

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