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台積電重回2,000元！台股上漲556點 三大法人買超378億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股10日續強，在台積電（2330）、台達電（2308）、台光電（2383）等科技權值股帶動下，終場上漲556.67點，收35,417.83點，漲幅1.6%，成交量8,295.38億元，三大法人買超378.96億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超288.08億元，投信賣超31.7億元，自營商買超（合計）122.58億元，其中自營商（自行買賣）買超35.46億元，自營商（避險）買超87.12億元。

台積電收2,000元，上漲2.3%，自2月26日以來首次重回兩千元大關；台達電、台光電3月營收亮眼，股價分別大漲逾5%、6%，各收1,735元、3,420元，都創歷史新高。智邦（2345）也衝上1,835元，大漲逾8%，創新高。

10日台股上市櫃漲停家數超過70家，櫃買指數續創下新高，上漲2.02%，成交量2,629.17億元，量能較9日再放大約百億。10日漲勢集中在光電股、特化、台積電設備概念股及矽光子。

台積電設備、耗材相關概念股中，印能科技（7734）再刷新高，衝至漲停板2,695元，巨漢（6903）、辛耘（3583）、萬潤（6187）、志聖（2467）、光洋科（1785）等衝漲停，其中辛耘漲勢猛烈，已連續四根漲停板。

矽光子族群漲停的有聯亞（3081）、沛亨（6291）、光聖（6442）、訊芯-KY（6451）、閎康（3587）、惠特（6706）、前鼎（4908）、統新（6426），其中聯亞再創新高，收2,315元；另近日表現強勢的波若威（3163）遭處置，但仍上漲逾3%，收1,260元，也創高。

成交量 台股 台光電

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