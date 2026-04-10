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卡位法說會行情…台積電最後一盤爆5,882張買單 收2000元、市值51.86兆

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。路透
台積電。路透

台積電（2330）法說會將在4月16日登場，買盤提早卡位，10日開高走高，最後一盤爆出5,882張買單，推升股價衝上2,000元收盤，上漲45元，漲幅2.3%，影響大盤指數約369點，市值則增至51兆8,650億元。

台積電早盤以1,975元開高，一度略下滑至1,970元，最後一盤買盤推升收在10日最高價2,000元收盤；台股早盤以34,950.87點開出，上漲89.71點，終場收在35,417.83點，上漲556.67點，收盤指數再創新高。

台積電10日盤後公布2026年3月營收報告，3月合併營收4,151.91億元，月增30.7%，年增45.2%，創單月新高；累計今年前三月合併營收1兆1,341.03億元，年增35.1%，創單季新高。

根據對當前業務狀況的評估，台積電在1月的法說會釋出2026年第1季展望，預估首季美元營收約346~358億美元，中間值352億美元，季增約4.4%，換算新台幣為1兆933.6億元到1兆1312.8億元，持續創歷史新高。

以匯率假設基礎1美元兌新台幣31.6元計算，預估首季毛利率63~65%，營益率54~56%；首季營收將再創高，毛利率與營益率也可望持續季成長。

台積電 營收 台股

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