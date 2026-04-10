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美國大廠帶動相關需求 光通訊族群紅光滿面、連連創高
10日光通訊族群全面出擊，上詮（3363）、波若威（3163）、統新（6426）等零組件廠商同步創下歷史新高，光聖（6442）、前鼎（4908）及東典光電（6588）等人則是亮燈鎖死，華星光（4979）則受處置影響，漲近半根漲停板。
據外媒報導，美國光通訊大廠Lumentum表示，美國超大規模雲端服務商對其光學組件的需求正在加速成長，目前訂單量已可排至2028年，且目前看不到需求見頂的跡象。同時該公司首席執行官Michael Hurlston於10日在東京接受採訪時表示，目前供給與需求缺口的差距正越來越大，預計兩個季度內，Lumentum 2028年全年產能就會被預訂一空。
如此火爆的需求刺激了光通訊族群股價飆漲，同時也反映在營收上，統新9日公告3月營收，便創下近五年來新高。法人表示，隨著光通訊規格逐步升級，濾光片的需求將會持續增長；而即將進入商轉的CPO技術，也將會為FAU帶來猛烈需求，因此相關個股如上詮、波若威等皆已提前開始反應。
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