台積電股價重返2,000元 首季營收亮眼平均每天進帳126億元

晶圓代工龍頭台積電（2330）10日收盤重新站上2,000元大關，隨著16日將召開首季法說會，市場目光也快速聚焦。台積電法說會不僅牽動權王走勢，也將成為下周台股多空風向球，市場近期已提前卡位法說行情。

台積電10日盤後同步公布2026年3月營收，3月合併營收約4,151億9,100萬元，月增30.7%、年增45.2%，創下單月新高；累計2026年首季營收約1兆1,341億300萬元，季增8.41%，年增35.1%，再創單季新高。以台積電首季營收換算，等於平均每天進帳約126億元，凸顯即使首季為傳統淡季，營運表現依舊強勁。

台積電對2026年第1季提出的財測為美元營收346億至358億美元，中間值約352億美元，季增約4.4%；毛利率預估63%至65%，營益率54%至56%，匯率假設則為1美元兌新台幣31.6元。如今首季新台幣營收已先交出亮眼成績，市場接下來將聚焦獲利率表現能否同步達標。