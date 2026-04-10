台股漲556點收盤指數創新高 台積電漲2.3%站上2千元

台股10日收盤上漲556.67點，終場以35,417.83點作收，成交量8,295.37億元；收盤指數再創新高。台積電（2330）收盤價2,000元，上漲45元，漲幅2.3%。

今日成交金額大且走高為：旺宏（2337）、華通（2313）、穩懋（3105）、南亞科（2408）、欣興（3037）、台達電（2308）、華邦電（2344）、群聯（8299）及廣達（2382）；成交金額大且疲軟者則為：友達（2409）、富喬（1815）、南電（8046）、景碩（3189）、群創（3481）、聯茂（6213）、燿華（2367）、弘塑（3131）及健策（3653）。

第一金投顧表示，台股呈現高檔震盪盤堅的輪動格局，短線多方態勢依舊。大盤在成功站回所有重要均線並強勢突破近期的下降趨勢軌道後，均線價位已提供有力的下檔保護，在資金輪動的推移上，市場熱錢轉趨青睞具備題材與基期優勢的次族群。開展的 Touch Taiwan 展覽持續發酵，矽光子概念股強勢表態，同時受惠AI伺服器規格升級的PCB載板與高階測試介面族群也展現極佳的韌性。

展望未來盤勢，波段築底的基礎雖已穩固，但若要推升指數進㇐步挑戰前高，量能的溫和擴增將是化解上檔反壓的關鍵；操作策略秉持不追高、逢回布局的穩健偏多思維，尋找具備明確成長動能保護的標的，後續市場焦點轉向即將登場的台積電法說會，其對先進製程產能開出進度、資本支出規劃及AI終端應用的前瞻指引，將定調下半年台灣半導體鏈的旺季輪廓。

投資人可優先關注與先進封裝、測試設備及高速傳輸相關的供應鏈，把握其在重要均線附近的承接機會。此外，總經環境的變數依然需要密切追蹤，美國即將公布的各項通膨與消費數據，將直接牽動聯準會的貨幣政策路徑與外資的資金調配。在總經與企業財報交錯的關鍵期，適度控管單㇐個股的資金曝險比重，保持進可攻、退可守的靈活彈性，方能在這波多頭初升段的行情中穩健操作。