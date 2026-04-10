三星賣股恐慌1日落幕！記憶體族群回神 漲停打開背後藏賣壓

在台積電（2330）法說前連4日走強、帶動大盤重返35,000點後，資金持續在電子族群間輪動。近期修正整理多時的記憶體族群，受三星集團大股東大規模釋股引發的「景氣反轉」恐慌僅維持1天，10日再度吸引買盤回流，早盤一度出現漲停潮，但隨外資大幅調節與產業雜音交錯，盤勢轉為高檔震盪整理。

三星家族成員昨日拋售價值3.1兆韓元持股，一度重擊台美記憶體類股，引發市場擔心市況已達高點。然而，外資與分析師隨即出面定調，此舉為洪羅喜等成員支付遺產稅的財務安排。今日三星股價彈升近2%，也帶動台股記憶體族群迅速修復評價，市場恐慌情緒緩解。

其中，旺宏（2337）繳出亮眼成績單，首季營收達104.69億元，年增高達70.6%，寫下14季以來新高，成為今日族群領頭羊。受惠於AI應用帶動及部分競爭對手退出中低容量市場，旺宏不僅營運動能轉強，更規劃斥資220億元大幅擴產。法人看好，在NOR Flash供需趨於緊俏下，旺宏有望迎來強勁的轉單紅利。

此外，國內記憶體大廠同步對外喊話，強化多頭信心。南亞科（2408）總經理李培瑛強調，公司自主研發實力已居全台前四強，具備完整的DDR5產品線，將成為邊緣AI應用的關鍵供應商。威剛（3260）董事長陳立白更直言，目前DRAM與NAND Flash合約價仍有逾40%的漲價空間，顯示供需失衡的局面短期內難以翻轉。

不過，儘管基本面強勁，但籌碼面仍有隱憂。由於外資昨日對力積電、南亞科、華邦電（2344）與旺宏等指標股合計調節逾13萬張，導致今日早盤如廣穎（4973）、宜鼎（5289）、宇瞻（8271）與旺宏在亮燈漲停後，盤中賣壓隨即出籠，漲幅明顯收斂。

美系外資認為，投資人目前更關注在高資本支出、高價格環境下，終端需求能否維持。在台股向歷史高點挑戰的過程中，記憶體族群雖具備中長期AI結構性利多，但短線仍須緊盯外資動向，預期將維持高檔震盪整理格局。