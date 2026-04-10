矽光子大爆發！ 7檔漲停亮燈 智邦、聯亞再創新高

台股10日延續漲勢，在台積電（2330）、台達電（2308）、台光電（2383）等權值股拉抬下，盤中大漲約500點，其中矽光子族群漲勢大爆發，包括聯亞（3081）、光聖（6442）、沛亨（6291）、統新（6426）、前鼎（4908）、汎銓（6830）、閎康（3587）都衝上漲停板，智邦（2345）盤中大漲近9%，一度衝至1,855元，和聯亞（3081）同創歷史新高。

日月光投控（3711）執行長吳田玉10日表示，矽光子與CPO（共同封裝光學）不是短線股票題材，光通訊取代部分電子通訊的方向「無庸置疑」，CPO量產「應該在今年會開始發生」，真正挑戰在於量產時點與經濟效益何時明顯發酵。

今日日月光投控股價未大漲，但盤中仍一度衝上397.5元，刷新歷史高。其餘矽光子族群漲勢猛烈，聯亞、光聖、沛亨、統新、前鼎、汎銓、閎康都衝上漲停板，智邦盤中大漲約9%，站上1,800元，創歷史新高；聯亞則漲停至2,315元，也創史高。

智邦3月營收250.1億元，月增6.1%，年增44.4%，為同期新高，史上第三高，累計第1季營收701.2億元，季減2.6%，年增64%，改寫同期新高，也高於市場原本預期季減中高個位數水準。

法人指出，智邦800G產品已經打入三個客戶並開始出貨，預估今年上半年800G產品貢獻營收比重可望超過一成，加上AI加速器模組持續出貨，可望推升第2季營收個位數成長。智邦也已經推出1.6T交換器產品及OCS、OWS等光交換器，法人表示，智邦新產品可望在下半年陸續出貨。

光通訊大廠聯亞公布3月營收3.43億元，連續三個月創新高，月增18.3%，年增89%，主要受惠數據中心產品出貨量成長；首季營收9.04億元，季增40.8%，年增98.98%。

聯亞為矽光雷射磊晶領導廠商，聯亞指出，本季營收成長動能來自矽光產品出貨動能續強，今年將新增一家美國雲端服務供應商（CSP）客戶並開始出貨，模組客戶則新增三至四家，今年矽光產品預計會有五個規格新品量產。

公司手中基板庫存也足以應付到今年8月之後，2026年E-beam產能較2025第2季增加150%，新採購的MOCVD機台預計2027年下半年投產。