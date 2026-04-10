台股大盤漲成這樣 記憶體要反攻了？ 法人這麼說…

台股10日再站上35,000點，且朝歷史高點挺進，記憶體股也回神，南亞科（2408）、華邦電（2344）、 群聯（8299）等大漲， 宜鼎（5289）、旺宏（2337）、宇瞻（8271）、廣穎（4973）等一度亮燈漲停，到底記憶體股可不可以進場買？法人認為，記憶體股回檔下跌約2個月時間，目前估值合理，加上整體報價仍是上漲，以中期布局來看，可以逢低承接。

台股集中市場早盤以以34,950.87點開出，上漲89.71點，大盤指數一度拉升至35,390.62點，上漲529.46點，再朝歷史高點挺進；櫃買市場也是開高走高，早盤以343.67點開出後一度拉升至349.83點，創歷史新高。

記憶體股也回神，南亞科盤中漲幅逾4%；華邦電上漲逾2%；群聯漲幅逾3%；旺宏一度衝達漲停156元， 盤中漲幅逾2%；宇瞻一度衝達漲停169.5元， 盤中漲幅逾6%；廣穎也曾亮燈漲停， 盤中漲幅逾8%；宜鼎衝達漲停1,215元，盤中漲幅逾5%。

第一金投顧董事長黃詣庭表示，記憶體股從高點壓回，跌幅超過3成，目前估值合理，但是若想進場買進參與中長期布局，要先能忍受短期的波動，畢竟在築底期間，要發動攻勢需要時間。

黃詣庭認為，造成記憶體回檔的原因在於漲多及資金移轉，加上一些市場雜音的影響，但在整體報價仍是上漲的情況下，目前可視為中長期布局的時間點，可以逢低承接。