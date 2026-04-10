集保助攻外資、股務單位超給力 中英文議案標準化產製迎戰股東會旺季

時序進入4月，國內上市、上櫃及興櫃公司召開股東常會的申報與準備作業已進入最繁忙高峰期。根據統計，全台超過2,300家上市、上櫃及興櫃公司中，高達七百多家公司(占比逾三成)集中於5月下旬舉行股東常會；由於各項議案資訊與董監事候選人名單，必須在股東常會召開前30日由股務單位以人工輸入電子投票平台，加上外資保管機構為服務外資客戶，亦須同步進行繁複的英文議案翻譯分工，導致各相關作業單位自4月起即面臨極其嚴峻的作業時效壓力與行政負擔。

●落實一源多用：串接MOPS實現資料整合自動化

為積極回應台灣美國商會「2023台灣白皮書」對股東會議案資訊標準化之建言，集保結算所今（2026）年特別串接臺灣證券交易所公開資訊觀測站（MOPS），針對前述作業痛點宣布推出重大優化機制。這次優化核心在於落實資料源頭一致化，透過系統深度介接，逾2,300多家上市、上櫃及興櫃公司的股東會議案及候選人資訊可直接匯入電子投票平台，徹底解決股務單位過去須在限期前密集且重複人工輸入痛點，顯著減輕行政負荷，並提升資訊揭露準確性。

●精進作業效率：標準化英文議案產製機制全面上線

針對外資保管機構於跨國投票STP作業的實務需求，集保結算所同步升級英文議案與候選人名單的處理功能。外資保管機構過去須在4月間投入大量人力進行英文議案分工翻譯，並反覆與其他機構確認內容一致性。現在透過自動化流程，系統可直接轉換成符合外資保管機構上傳格式的標準化英文議案，大幅簡化翻譯與作業流程。此舉不僅強化外資參與我國資本市場便利性，更有助於外資保管機構於期限內精準達成作業目標，相關機制已於3月23日正式啟用。

●強化數位基建：建構高效、透明且具韌性之市場環境

集保結算所股務部經理黃德平指出，這次推動資料整合是我國資本市場基礎設施數位化的重要里程碑，展現集保結算所致力推動市場標準化的決心，透過科技實力提升整體市場運作效率，將有助於強化我國資本市場的國際競爭力。未來，集保結算所將持續深化與國際制度接軌，打造更完善、透明且兼具效率的金融服務生態系。