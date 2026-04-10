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鄭習會登場！市場淡定消化 台積電領軍台股挑戰前高

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

國共睽違十年的「鄭習會」10日登場，市場原關注兩岸政治變數是否牽動資金情緒，但台股早盤反應相對平穩，在台積電（2330）領軍下，指數續揚並重返35000點關卡，顯示資金面仍以基本面為主軸。

盤面表現方面，受以色列與黎巴嫩談判帶動中東局勢降溫，美股由科技股領軍續漲，費半指數大漲2.1%，激勵台股10日開盤上漲89.71點至34,950.87點。在台積電、台達電（2308）、欣興（3037）、台光電（2383）等電子權值股帶動下，大盤漲幅一度擴大至近500點，成功站回35000點整數關卡。

儘管市場高度關注鄭麗文與習近平的會晤內容，但實際觀察，會談自上午11點展開、歷時約10分鐘公開談話後轉入閉門會議，台股盤中並未出現明顯波動。法人指出，短線政治事件雖具象徵意義，但對資本市場的直接影響有限，資金仍聚焦企業獲利與產業趨勢。

進一步觀察盤勢結構，台積電在3月營收即將公布、下周法說會登場前，吸引多頭資金提前卡位，股價持續走高並逼近2000元整數關卡，成為推升指數上攻的關鍵動能。隨權王穩盤，大盤漲點亦一度擴大至近500點，市場信心明顯回溫。

另一方面，政治面訊號仍具觀察價值。此次「鄭習會」適逢《台灣關係法》47周年，美國總統川普亦預計於5月中旬與習近平會面，三方互動關係牽動區域局勢。總統賴清德則強調，和平需建立在實力基礎上，呼籲持續強化國防投資。

整體而言，在國際股市走強與電子權值股撐盤下，台股短線維持偏多格局，並成功站回關鍵整數關卡。惟地緣政治變數與兩岸互動仍具不確定性，後續需持續關注政策訊號與資金流向變化。

兩岸 台光電 以色列

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